رئيس الوزراء يفتتح المستشفى الميداني بجامعة عين شمس.. اليوم

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس.





ويرافقه الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس،والدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب جامعه عين شمس ، والدكتور ايمن صالح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.





وتهتم المستشفي بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا ، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة، ويحتوي المستشفي علي ما يقرب من 200 سرير.





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جدير بالذكر أن هذه المستشفى الميدانى استكمالا للدور الذى تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهى مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.









ويتفقد رئيس الوزراء ايضا معمل ”drive through“ لفحص فيروس كورونا للمواطنين من خلال السيارة ، وتقدم هذه الخدمة لأول مرة في مصر ، وسيتم إرسال النتيجة التحليل للمواطن عبر هاتفه الشخصي خلال 6 ساعات من أخذ العينة.