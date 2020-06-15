خبير صحة: نحتاج لإعادة الأطفال إلى المدرسة في أقرب وقت

مع تفشي فيروس كورونا المستجد كانت إحدى الخطوات الأولى التي أتجهت إليها الدول لمكافحة هذا الفيروس القاتل، هو غلق المدارس بمختلف مراحلها ولكن لتخطي هذه الأزمة الكبرى سيقع الأطفال في مخاطر أخرى.





فقد حذر خبراء الصحة من أن إغلاق المدارس يعرض جيلًا من الأطفال لخطر السمنة، بالإضافة عدم ممارسة الرياضة يمكن أن يكون له عواقب مدمرة على المدى الطويل عندما يعاني واحد من كل خمسة تلاميذ بالفعل من زيادة الوزن بشكل مفرط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





قال "راسل فينر" الذي يقود الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل: "نحتاج إلى إعادة الأطفال إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن من أجل صحتهم"،"كل شخص في عالم التغذية معني".





مشيرًا إلى أن ملايين التلاميذ بمخلتف المراحل التعليمية سيكونون خارج المدرسة لمدة ستة أشهر على الأقل من مارس إلى سبتمبر بسبب الوباء.





وقد أوضح إن هناك معادلة صعبة في توازن المخاطر للأطفال تتعلق بمخاطر عدم الذهاب إلى المدرسة وضعف الصحة العقلية وقلة النوم واحتمال ممارسة الرياضة والسمنة.





وقال البروفيسور جوناثان فالابجي ، رئيس NHS لمرض السكري والسمنة ، إن الإغلاق لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشكلة الوزن لدى الأطفال.