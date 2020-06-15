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صاحب صيدلية بالغربية يوضح حقيقة فيديو بصق مواطن على فاترينته ..فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:03 ص
الصيدلية
الصيدلية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد العياري، صاحب صيدلية بالغربية، إن يوم الجمعة الماضي قام شخص بالدخول إلى صيدليته، وقام هذا الشخص بتصرفات غريبة، ومنها البصق على الفاترينة.

وأضاف محمد العياري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن الأمانة المهنية اقتضت أن نحذر الناس في المنطقة التي توجد بها الصيدلية؛ من هذا الشخص.

وأوضح محمد العياري، أننا لا نعلم إن كان هذا الشخص مصابا بفيروس كورونا أم لا ولم يتسنَ لنا أن نعرف ذلك.

وتابع أن الشخص يتضح أن لديه خللا نفسيا؛ لأن الأفعال التي يقوم بها ليست طبيعية، مؤكدا أن التصرفات التي يقوم بها من شأنها إصابة بعض الأشخاص بالأذى النفسي.

وأكد قيامه بتعقيم الصيدلية ونشر الفيديو لتوعية الناس، وأنهم لم يتخوفوا بقدر تخوفهم على سلامة وأمن المواطنين.

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