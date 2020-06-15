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سيبونا نكمل عمل الخير.. عبلة الكحلاوي: أنا الحمد لله بخير.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:03 ص
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي مديرة مؤسسة دار الباقيات الصالحات ،: إنني أقول لمروجي الشائعات الذين نشروا خبر كاذب لوفاتي  اتركونا نكمل مسيرة الخير بهدوء لأن هناك أرواح غالية لدي وانا مسئولة عنها .

وأضافت عبلة الكحلاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن هذه الأرواح انا مسئولة عنها امام الله ولذلك أنا أقوم بالمحافظة عليهم بأى وسيلة واستقبلت شائعات وفاتي بالحمد والشكر الى "الله ".

وأوضحت عبلة الكحلاوي ، : أننا الآن في حضرة قضاء الله ويجب علينا قول "يارب " واكدت علي ان الاشجار تموت واقفة .

وتابعت : انني رأيت الخير كله والدعم الجميل من قيادات  مصر واكدت علي ان مجمع الباقيات الصالحات تم العمل فيه منذ 20 سنة وهذا كان حلمي انا وزوجي رحمة" الله" اللواء ياسين .

واستكملت : أن العمل الفعلي بدأ منذ 17 سنة ويضم مجمع الباقيات الصالحات دار ابي لمرضى الزهايمر ودار امي لمرضى الزهايمر ودار ضنايا لمرضى السرطان ودار للمطلقات والأرامل ومستشفي الياسين .
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