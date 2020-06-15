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محافظات

4 سيارات قلاب و7 تروسيكلات للجمع المنزلي للقمامة بحي أول وثان طنطا.. صور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:19 ص
4 سيارات قلاب و7
4 سيارات قلاب و7 تروسيكلات للجمع المنزلي للقمامة
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احمد علي
تفقد د. طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا ، الليلة ، الاصطفاف المعد من الشركة البريطانية للنظافة لعدد 4 سيارات قلاب و 7 تروسيكلات ، الي جانب سيارات رش والتطهير الشوارع ، حيث ستتولي الشركة جمع القمامة من المنازل والمحال التجارية مقابل اشتراك شهري بمباغ زهيد.

جاء ذلك بحضور عادل داوود رئيس حي أول طنطا ، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا .

شدد محافظ الغربية، على مسؤلي الشركة بالجدية في العمل وإثبات الذات لتوسعة دائرة التعامل معهم في مراكز ومدن اخري داخل نطاق المحافظة.

وأكد د. رحمي حرص المحافظة علي الارتقاء بمنظومة النظافة بكافة مدن ومراكز المحافظة ، والعمل علي القضاء على ظاهرة النباشين بصناديق القمامة والحد من القائها بالشوارع  حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، انه تم إسناد قطاع منطقة الاستاد والذي يشمل حي اول وحي ثان طنطا للشركة ، والتى تمتلك خبرة واسعة خارج مصر في مجال تحسين وتنمية البيئة.
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