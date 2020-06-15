شاهد.. زمن قياسى لـ بي إم دبليو M8 كومبيتيشن على حلبة السباق.. فيديو

نشر عدد من محبى السيارات مقطع فيديو جديد لسيارة بي ام دبليوM8 كومبيتيشن على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب، لاثبان ان هذه السيارة هى الأسرع وأفضل للعلامة التجارية لمنافس السيارات ألمانية الأخرى مثل مرسيدس- AMG GT S وأودي R8 .

ونشاهد خلال مقطع الفيديو ان فريق قناة سبورت أوتو على يوتيوب أخذوا M8 كومبيتيشن في جولة حول مضمار نوربورجرينج.

ومع كريستيان جيبهارت من سبورت أوتو خلف عجلة القيادة، قطعت السيارة دورة كاملة على نوربورجرينج في 7 دقائق و 32.79 ثانية، وهو زمن سريع جدًا حيث يتطابق تقريبًا مع الزمن الذي حققه نفس السائق بسيارة أودي R8 V10 Plus موديل 2015، كما يتطابق مع أفضل وقت من ألفا روميو جوليا كوادريفوجليو.

وتتميز السيارة البافارية بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر يولد قوة تبلغ 616 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقترن المحرك بناقل حركة آلي M ستيبترونيك ثماني السرعات والذي يرسل القوة إلى العجلات من خلال نظام الدفع الكلي المتطور M xDrive، ليعطي هذا المزيج القوة الكافية لدفع السيارة من 0-100 كلم/سا في أقل من 3.2 ثانية.

ومثل العديد من السيارات عالية الأداء الأخرى في السوق، نشك في أن عددًا قليلًا جدًا من مالكي سيارة بي ام دبليو M8 سوف يغامرون بالسيارة في أي مكان بالقرب من مضمار السباق، ناهيك عن حلبة نوربورجرينج المعروفة باسم الجحيم الأخضر، ومع ذلك، فمن المذهل أن نرى مدى سرعة السيارة على الرغم من وزنها.