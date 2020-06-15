بيع مليار دولار من أسهم هيرتز بعد إفلاسها

أعلن عملاق تأجير السيارات الأمريكي هيرتز بيع أسهم بقيمة مليار دولار مستفيدا من من ارتفاع سعر السهم إلى 5.53 دولار في بداية الأسبوع أى نحو 10 أضعاف السعر في 26 مايو الماضي الذي سجل 56 سنتًا و الذي يواجه أزمة افلاس جانحة بسبب فايروس كورونا .

وطلبت شركة هيرتز من قاضي الإفلاس الاستفادة من زيادة سعر أسهمها عن طريق بيعها، وقال أن بيع الأسهم غير المصدرة يمكن أن يساعد في تغطية ديونه.

فقبل يومين بالتحديد اظهرت البورصات الامريكية ليلة امس ارتفاع قوي لأسهم شركة هيرتز لتاجير السيارات المفلسة بنسبة %1275 ، و اشار محللون ماليون ان السهم استمر في البورصة طوال الوقت وصل الى مستوى 40 سنت والآن 5,5$ دولار .

وفي بيان خاص له اعلن الملياردير كارل ايكان انه باع حصته في هيرتز بخسارة كبيرة بعد اعلان افلاس الشركة وطلب الحماية ، لكنه قال انه يدعم مجلس الادارة بطلب الافلاس وانه سيتابع خطة اعادة الهيكلة كي تعود هيرتز شركة عظيمة.

وبجانب هيرتز تناقلت مصادر داخلية لعملاق تأجير السيارات الامريكي آفيس عن خطط قادمة لتسريح آلاف الموظفين والعمال في اميركا الشمالية و استراليا و ذلك بسبب الضائقة المالية التي لحقت بالشركة بسبب أزمة فايروس كورونا المستجد.