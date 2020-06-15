AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بيع مليار دولار من أسهم هيرتز بعد إفلاسها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلن عملاق تأجير السيارات الأمريكي هيرتز بيع أسهم بقيمة مليار دولار مستفيدا من من ارتفاع سعر السهم إلى 5.53 دولار في بداية الأسبوع أى نحو 10 أضعاف السعر في 26 مايو الماضي الذي سجل 56 سنتًا و الذي يواجه أزمة افلاس جانحة بسبب فايروس كورونا .

وطلبت شركة هيرتز من قاضي الإفلاس الاستفادة من زيادة سعر أسهمها عن طريق بيعها، وقال أن بيع الأسهم غير المصدرة يمكن أن يساعد في تغطية ديونه.

فقبل يومين بالتحديد اظهرت البورصات الامريكية ليلة امس ارتفاع قوي لأسهم شركة هيرتز لتاجير السيارات المفلسة بنسبة %1275 ، و اشار محللون ماليون ان السهم استمر في البورصة طوال الوقت وصل الى مستوى 40 سنت والآن 5,5$ دولار .

وفي بيان خاص له اعلن الملياردير كارل ايكان انه باع حصته في هيرتز بخسارة كبيرة بعد اعلان افلاس الشركة وطلب الحماية ، لكنه قال انه يدعم مجلس الادارة بطلب الافلاس وانه سيتابع خطة اعادة الهيكلة كي تعود هيرتز شركة عظيمة.

وبجانب هيرتز تناقلت مصادر داخلية لعملاق تأجير السيارات الامريكي آفيس عن خطط قادمة لتسريح آلاف الموظفين والعمال في اميركا الشمالية و استراليا و ذلك بسبب الضائقة المالية التي لحقت بالشركة بسبب أزمة فايروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب تغريدة.. إيلون ماسك يخسر 14 مليار دولار |ماذا قال فيها؟

بسبب كورونا.. شركة طيران عالمية كبرى تعلن إفلاسها

بسبب كورونا .. هيرتز العالمية لتأجير السيارات تعلن إفلاسها

انهيار سوق السيارات المستعملة الأمريكية بعد إفلاس هيرتز

حكم العربون في التجارة.. هل جائز شرعا؟

ترشيحاتنا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد التعديل ومواعيد تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع

إصابة راموس وهازارد ومارسيلو وكارفخال مع ريال مدريد أمام إيبار

مباحث الإسماعيلية تكشف لغز مذبحة القنطرة

مرتضى: سأتقدم ببلاغ لإلغاء ترخيص قناة الأهلي

نموذج يحتذى به.. لاعب الأهلي يعقم شوارع المطرية ..فيديو

حكم ضرب الزوجة لزوجها للدفاع عن نفسها.. 10 أمور يجب أن تعرفها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ام جي تشوق للسيارة الكهربائية الرياضية الجديدة .. صور

لو جديدة في المطبخ.. علامات توضح الفرق بين الخضار الورقي المتشابه

تعرف على أول سيارة ماكلارين فى العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. صور