مدير تعليم مطروح يتابع تركيب بوابات التعقيم بمقار لجان الثانوية

تابع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اعمال تركيب بوابات تعقيم إلكترونية بمقار اللجان الأربع المخصصة للجان شهادة الثانوية العامة بإدارة مطروح التعليمية.





وأكد النيلى ان هذه البوابات سيتم استخدامها لتعقيم طلاب الثانوية العامة، خلال مارثون الامتحانات والمقرر انطلاقه الأحد المقبل وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التى تتخذها الوزارة لحماية الطلاب وكافة منتدبي اللجان الامتحانية.

واضاف أن تعليم مطروح استلم عشر بوابات إلكترونية من مخازن الوزارة بالقاهرة وذلك لتركيبها علي الفور باللجان العشر والتي حددها تعليم مطروح بالتنسيق مع الوزارة لامتحانات الثانوية العامة .





لافتًا أن بوابات التعقيم الخاصة بادارتي الحمام والضبعة تم تركيبها بمقار اللجان الامتحانية بينما سيتم اليوم الاثنين تركيب البوابات الخاصة بإدارات سيوة وسيدي براني والسلوم وذلك بمتابعة مديري الإدارات التعليمية لتلك الإجراءات وفق التكليفات الوزارية. .



