AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خصص جزءا منها لاستقبال حالات كورونا.. محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الفشن

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:58 ص
محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الفشن
Advertisements
محمد عبدالحليم
زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستشفى الفشن المركزي التي تم تخصيص جزء منها لاستقبال الحالات الإيجابية بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتها بالفيروس،حيث رافقه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،والمهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن. 

حيث حرص محافظ بني سويف على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى،مجيبًا عن استفساراتهم بشأن تداعيات وعلاج كورونا ، موجهًا مدير المستشفى باتخاذ الإجراءات الطبية والعلاجية حيال بعض المواطنين المشتبه في إصابتهم بالمرض. 

وطالب محافظ بني سويف من المواطنين الذين أتوا مع ذويهم سواء المصابين أو المشتبه في إصابتهم ، حيث حثهم على ضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء سواء بالعلاج داخل المستشفى أو العزل المنزلي للحالات التي لا تتطلب دخول المستشفى،قائلًا (متخدش غير بكلام الأطباء المتخصصين بالمستشفى ويجب على المصاب أن يحمى غيره من الإصابة، فمن تم توجيهه بالعزل المنزلي عليه أن يلتزم وعلاجه هيوصل لباب بيته،والحالات التي سيتم علاجها بالمستشفى هي مسؤولية الأطباء والتمريض بالمستشفى ولاداعي لأفعال قد تساعد على انتشار المرض  . 

إقرا أيضا : 
مد فترة التسجيل ببرامج التعلم المدمج وتلقي الأبحاث بجامعة بني سويف لـ 10 يوليو المقبل

وشدد المحافظ على أن المنظومة الصحية لاتدخر جهدًا في مساعدة أهالينا لمجابهة هذا المرض ، مؤكدًا على أن المحافظة تعمل جاهدة على تنفيذ كافة البدائل والحلول المتاحة حيال كل السيناريوهات والمواقف الحالية والطارئة،مطالبًا المواطنين بالتكاتف وضرورة الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لنمر  جميعا من الأزمة إلى بر الأمان . 

واستمع المحافظ لمطالب عدد من العاملين بالمستشفى ، والتي وعد بدراستها وتلبيتها بحسب المتاح من إمكانيات ، موجهًا حديثه للجميع قائلًا(احنا كلنا في مركب  واحد ..مواطن وطبيب وتمريص وعمال وإداريين بالمستشفيات ، لازم نحط ايدينا في ايد بعض ونتحمل بعض ولازم نثق في كلام بعض ... وبإذن الله الأزمة هتعدي بخير على الجميع) . 

وانتقل المحافظ لزيارة مستشفى قروي دلهانس التي تم تجهيزها لتقديم الخدمات الصحية البديلة بعد تخصيص جزء من المستشفى المركزي لاستقبال حالات كورونا ، حيث سيتم تقديم خدمات حالات النساء والولادة والأطفال والحضًانات  بمستشفى دلهانس . 

تفقد المحافظ عددًا من الأقسام الطبية بالمستشفى،مطمئنًا على مستوى التجهيزات بها لتقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المناسبة ،لحين عبور أزمة كورونا ، موجهًا وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للمنظومة الطبية والعلاجية  بالمستشفى . 


خصص جزءا منها لاستقبال حالات كورونا.. محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الفشن
خصص جزءا منها لاستقبال حالات كورونا.. محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الفشن
خصص جزءا منها لاستقبال حالات كورونا.. محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الفشن
خصص جزءا منها لاستقبال حالات كورونا.. محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الفشن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصص 5 غرف لاستقبال حالات كورونا في بني سويف

بالفيديو كونفرانس.. شاهد محافظ المنيا يتابع مستشفى العزل بملوي

86 حالة بالمستشفى.. العزل الصحي في المنيا تعلن أحدث إحصائية بعدد حالات الإصابة بـ كورونا

خروج 10 متعافين من مستشفى العزل في المنيا

استجابة لصدى البلد.. تخصيص دور في مستشفى بني سويف الجامعي لعزل الأطباء المصابين بكورونا

محافظ المنيا لرئيس الوزراء: 14 مستشفى لاستقبال المشتبه إصابتهم بكورونا

ترشيحاتنا

البدري: لا انتمي للزمالك وأرحب بالتواجد في الأهلي.. فيديو

سنعاقبهما في هذه الحالة.. الأعلى للإعلام: قناتا الأهلي والزمالك تستحقان الإغلاق.. فيديو

أمام حمام السباحة .. ريهام أيمن تتألق بإطلالة تخطف الأنظار

محمد فاروق: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم من 5 شهور.. فيديو

مليون و100 ألف دولار.. بعد إصابته بـ كورونا.. أمريكي يتفاجأ بتكاليف فاتورة علاجه بالمستشفى

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ام جي تشوق للسيارة الكهربائية الرياضية الجديدة .. صور

لو جديدة في المطبخ.. علامات توضح الفرق بين الخضار الورقي المتشابه

تعرف على أول سيارة ماكلارين فى العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. صور