خصص جزءا منها لاستقبال حالات كورونا.. محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الفشن

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستشفى الفشن المركزي التي تم تخصيص جزء منها لاستقبال الحالات الإيجابية بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتها بالفيروس،حيث رافقه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،والمهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن.





حيث حرص محافظ بني سويف على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى،مجيبًا عن استفساراتهم بشأن تداعيات وعلاج كورونا ، موجهًا مدير المستشفى باتخاذ الإجراءات الطبية والعلاجية حيال بعض المواطنين المشتبه في إصابتهم بالمرض.





وطالب محافظ بني سويف من المواطنين الذين أتوا مع ذويهم سواء المصابين أو المشتبه في إصابتهم ، حيث حثهم على ضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء سواء بالعلاج داخل المستشفى أو العزل المنزلي للحالات التي لا تتطلب دخول المستشفى،قائلًا (متخدش غير بكلام الأطباء المتخصصين بالمستشفى ويجب على المصاب أن يحمى غيره من الإصابة، فمن تم توجيهه بالعزل المنزلي عليه أن يلتزم وعلاجه هيوصل لباب بيته،والحالات التي سيتم علاجها بالمستشفى هي مسؤولية الأطباء والتمريض بالمستشفى ولاداعي لأفعال قد تساعد على انتشار المرض .





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وشدد المحافظ على أن المنظومة الصحية لاتدخر جهدًا في مساعدة أهالينا لمجابهة هذا المرض ، مؤكدًا على أن المحافظة تعمل جاهدة على تنفيذ كافة البدائل والحلول المتاحة حيال كل السيناريوهات والمواقف الحالية والطارئة،مطالبًا المواطنين بالتكاتف وضرورة الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لنمر جميعا من الأزمة إلى بر الأمان .





واستمع المحافظ لمطالب عدد من العاملين بالمستشفى ، والتي وعد بدراستها وتلبيتها بحسب المتاح من إمكانيات ، موجهًا حديثه للجميع قائلًا(احنا كلنا في مركب واحد ..مواطن وطبيب وتمريص وعمال وإداريين بالمستشفيات ، لازم نحط ايدينا في ايد بعض ونتحمل بعض ولازم نثق في كلام بعض ... وبإذن الله الأزمة هتعدي بخير على الجميع) .





وانتقل المحافظ لزيارة مستشفى قروي دلهانس التي تم تجهيزها لتقديم الخدمات الصحية البديلة بعد تخصيص جزء من المستشفى المركزي لاستقبال حالات كورونا ، حيث سيتم تقديم خدمات حالات النساء والولادة والأطفال والحضًانات بمستشفى دلهانس .





تفقد المحافظ عددًا من الأقسام الطبية بالمستشفى،مطمئنًا على مستوى التجهيزات بها لتقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المناسبة ،لحين عبور أزمة كورونا ، موجهًا وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للمنظومة الطبية والعلاجية بالمستشفى .







