تعرف على منصة A B O+ الإلكترونية للتبرع ببلازما المتعافين من كورونا.. فيديو

قالت رنا نادي مصطفي، طبيبة بالإدراة الطبية بجامعة الأزهر أسيوط وعضو فريق التبرع بالبلازما عن طريق منصة إلكترونية، إن الفكرة بدأت باسم الحملة الشعبية للتواصل بين متبرعي بلازما فيروس كورونا، متابعا: حاليا أصبح لدينا موقع خاص بالحملة يسمي " A B O+".
وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المنصة تحتوي على مايقارب من 2000 مستخدم على مستوى الجمهورية، ال2000 فرد يتنوعون مابين متبرع وأخر مستخدم للخدمة.
وتابعت :" احنا بنجمعهم ببعض وبنشوف هل المتبرع دا ملائم للحالة أم لا، بيتم التبرع سواء في أماكن خاصة أو من خلال مستشفي الدمرداش، حيث تم التواصلم مع بنك الدم الخاص بمستشفى الدمرداش لتوفير أيام محددة لهم.
وأشارت إلى أن عدد المستخدمين والمحتاجين للبلازما كبير أكثر بكثير من عدد المتبرعين، مطالبة الناس بضرورة التوجه لبنوك الدم للتبرع أو التوجه للمنصة.
وواصلت قائله: بيتم التواصل مع المتبرعين والتأكد من تعافيهم من الفيروس، معقبه : بنتابع معاهم التحاليل وحالتهم الصحية حتى يقوموا بالتبرع بالبلازما.
وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المنصة تحتوي على مايقارب من 2000 مستخدم على مستوى الجمهورية، ال2000 فرد يتنوعون مابين متبرع وأخر مستخدم للخدمة.
وتابعت :" احنا بنجمعهم ببعض وبنشوف هل المتبرع دا ملائم للحالة أم لا، بيتم التبرع سواء في أماكن خاصة أو من خلال مستشفي الدمرداش، حيث تم التواصلم مع بنك الدم الخاص بمستشفى الدمرداش لتوفير أيام محددة لهم.
وأشارت إلى أن عدد المستخدمين والمحتاجين للبلازما كبير أكثر بكثير من عدد المتبرعين، مطالبة الناس بضرورة التوجه لبنوك الدم للتبرع أو التوجه للمنصة.
وواصلت قائله: بيتم التواصل مع المتبرعين والتأكد من تعافيهم من الفيروس، معقبه : بنتابع معاهم التحاليل وحالتهم الصحية حتى يقوموا بالتبرع بالبلازما.