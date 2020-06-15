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محافظات

محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات الحظر ببعض قرى الفشن وببا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:20 ص
محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات الحظر ببعض قرى الفشن وببا
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محمد عبدالحليم
تفقد  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددًا من القرى بمركزي ببا والفشن ، خلال خط سير  جولته "في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين ،  حيث تابع التزام المواطنين بقرارات الحكومة بحظر التجوال بعد الساعة الثامنة مساءً وقرارات غلق المحال التجارية و العامة لمنع تجمع المواطنين لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا . 

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة تعمل ما في وسعها لمجابهة الفيروس ،قائلًا (ايد واحدة متصقفش ، عليكم الالتزام بقرارات الدولة وتجنب أسباب العدوى  وعلينا بذل قصارى جهدنا لتنفيذ خطة الدولة في مواجهة المرض). 

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واثناء خط سيره بالطريق الزراعي  بني سويف /المنيا متجهًا من مدينة بني سويف إلى الفشن وببا ، قد استوقفه بعض الحالات المخالفة  على الطريق ، حيث  أمر بسرعة رفع ابعض الإشغالات بالطريق ، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها  مع التأكيد على منع تكرارها والالتزام بقرارات وتوجيهات الحكومة بالحد من التجمعات والالتزام بمواعيد حظر انتقال المواطنين بعد المواعيد المقررة. 

ولاحظ المحافظ كشك على الطريق بجوار مقهى، ويوجد حوله تجمع من بعض المواطنين جالسين على كراسي المقهى المجاور، حيث أمر برفع الكراسي، وعدم تكرار تجمع المواطنين أخرى، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اذ تكرر ذلك المشهد مرة أخرى، موجها رؤساء المدن والقرى بالمرور على مدار الساعة لمتابعة ذلك على طول الطريق والطرق السريعة. 
محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات الحظر ببعض قرى الفشن وببا
محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات الحظر ببعض قرى الفشن وببا
محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات الحظر ببعض قرى الفشن وببا
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