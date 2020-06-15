رغم التحذيرات.. مواطنون يشكون من انتشار الباعة الجائلين في ميامي بالإسكندرية

شكا المواطن فايق أحمد سلامة من أهالي ميامى متفرع من عبد الناصر محافظة الاسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين بالمنطقة.





ويقول فى رسالته: أن المنطقة تعانى من تكدس الباعة الجائلين، ما يعطل السير، بالإضافة إلى خطورة التجمعات فى الوقت الحالى بسبب فيروس كورونا وضرورة إزالتها.





التواصل مع القارئ رقم التليفون: 01273919179.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



