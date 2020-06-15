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رياضة

ضياء السيد يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حرص ضياء السيد مدرب منتخب مصر للشباب السابق، على تهنئة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ28 حيث ولد في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وقال  ضياء السيد في فيديو عبر "صدى البلد": "كل سنة وأنت طيب يا أبو صلاح، عايزينك تفضل رقم 1 ويكثر من بناتك ويبارك لك فيهم".

وبدأ صلاح مسيرته الكروية في أندية اتحاد بسيون وعثماثون طنطا، قبل أن ينضم كناشئ في نادي المقاولون العرب عام 2006، حيث كانت أولى محطاته لبدء مسيرته، وخاض صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز في 3 مايو 2010 وكان في الثامنة عشرة من عمره أمام نادي المنصورة في لقاء انتهى بالتعادل وشارك صلاح كبديل في هذا اللقاء.

في عام 2012 وبعد مستواه اللافت مع نادي المقاولون العرب، أتم بازل السويسري تعاقده مع صلاح في أبريل 2012.

فى صيف 2013، حسم نادي تشيلسي تعاقده مع محمد صلاح بعد مكالمة واحدة من جوزيه مورينيو المدير الفنى لتشيلسى حينها، حسمت انتقاله للنادى اللندنى، غادره بعد 4 أشهر معارًا إلى فيورنتينا الإيطالي قبل أن ينضم لصفوف روما في الانتقالات الصيفية لموسم 2015/2016 ليقضي معهم موسمين.

ليفربول في الانتقالات الصيفية لموسم 2018/2017 بمقابل مادي هو الأغلى في تاريخ الفريق حينها، مقابل 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت واسم "مو صلاح " ساطع فى سماء القارة العجوز محققا لقب دوري أبطال أوروبا والعديد من الألقاب الفردية.  
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