مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-6-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الإثنين، 15-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية وإستكمال باقي مباريات الدوري الإسباني.
وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ليفانتي و إشبيلية – السابعة والنصف مساءعلى قناة beIN SPORT HD 1
ريال بيتيس و غرناطة – العاشرة مساءا على قناة beIN SPORT HD 1
الدوري البرتغالي
ماريتيمو و جل فيسنتي – الثامنة مساء