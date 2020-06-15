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منوعات

ضابط آخر امتنع عن إنقاذ فلويد في لحظاته الأخيرة.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مازالت الأوضاع داخل المجتمع الأمريكي مشتعلة بعد واقعة قتل "جورج فلويد" على يد أحد رجال الشرطة، فكان مقتله كلمة السر التي أدت إلى تأجج المشاعر وخروج الكثيرين في مظاهرات تدين تلك الواقعة البشعة. 

بعد مرور أيام من تلك الواقعة ظهر مقطع فيديو جديد للحادث من زاوية أخرى، وكان قد تم تصويره  من قبل الشهود، وتتضمن الفيديو مشهد لضابط آخر تجاهل مناشدات المارة بإنقاذه.


أظهر مقطع الفيديو الذي قام بنشره محامي أسرة "جورج فلويد"  ووصفوه بـ"البشع" أشخاص يطلبون بإلحاح تدخل رجل شرطة سابق يدعى "تو تاو" لإنقاذ "فلويد" عندما كان ملقى في الأرض ويدوس على رقبته الشرطي الذي يدعى "ديريك تشوفين" لمدة 9 دقائق. 

وكان رجل وامرأة يطلبون من "تاو" التأكد من نبض "فلويد"، بينما سمعصوت الرجل  في مقطع الفيديو وهو يقول:" هل تظن بانه بخير؟ تاكد من نبضه".

واستمر الرجل في الصراخ قائلًا:" لم يتحرك تمامًا "، "لم يتحرك حتى لمرة واحدة"، وتابع الرجل موجهًا حديثه "تاو":" هل ستسمح بقتل أمام عينيك؟"، كل هذا دون أن ينطق "تاو" بكلمة واحدة أو إجابة تهدأ من غضب الرجل. 

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