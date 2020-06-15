المغرب يعيد فتح المحال التجارية وفق ضوابط معينة

أعلن السلطات المعربية، اليوم الإثنين، إعادة فتح المحال التجارية وفق ضوابط معينة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الاحد، رصد 42 إصابة جديدة "مؤكدة" بفيروس "كورونا " ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8734 حالة.





وأفادت الوزارة - في بيان لها - بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ حوالى أربعين ألفا ، وذلك منذ بداية انتشار الفيروس .





وأضافت أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس، ليظل إجمالي عدد الوفيات عند 212 حالة ، كما تم تسجيل 29 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها - وفق البيانات الرسمية - وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي تعافت من الجائحة إلى 7725 حالة.



