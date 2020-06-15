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سيارات

كيف تتغلب على شبورة الصيف؟

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعاني الكثيرون في موسم الصيف، من تكثف بخار الماء على زجاج السيارات بسبب الرطوبة وخاصة في الساحل الشمالي والإسكندرية وهذا يسبب العديد من المشكلات في الرؤية تصل أحيانا إلى فقدان تمييز الطريق وقد يسبب ذلك الحوادث لا قدر الله.

وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد بعض النصائح للتغلب على الشبورة وقت فصل الصيف.

1-يمكن لسائق السيارة استخدام مانع الشبورة حيث ان خاصية مانع الشبورة تتوافر في معظم السيارات وهي تساعد في التخلص من الشبورة على زجاج السيارات وهي عبارة عن سخانات دقيقة متصلة بحواف الزجاج الامامي والخلفي وتعمل على تجفيفه لمنع تكثيف البخار.

2-يجب عدم إحكام صمامات التبريد بالسيارة أو ارتفاع درجة حرارة المحرم فتقوم الأبخرة  الناتجة عن المحرك بالدخول داخل مقصورة السيارة وقد تتسبب في هذه الشبورة.


3- من المعروف ان السوائل المضادة لتكون الشبورة  على زجاج السيارات يتم بيعها عند متجر لوازم السيارات.

 4-  يمكن للسائق وضع طبقة من الصابون الجاف علي المساحة الداخلية للزجاج الامامي والخلفي ثم قومى بعد ذلك بمسحها بقطعه من القماش ، سيعمل ذلك علي تحسين الرؤية كثيرًا.

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