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أخبار البلد

رئيس قطاع التخطيط بـ الري: لدينا خطة وأولويات فى التحول للري الحديث

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:01 ص
الدكتورة إيمان السيد
الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى
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أمل مجدى
قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى أن الوزارة فى صدد إعداد لائحة عن أولويات التوسع للرى الحديث.

ولفتت إلى أنه قد صدر قرار من وزير الزراعة ووزير الرى بأن المرحلة الأولى للتحول للرى الحديث هى أراضى الاستصلاح ويتبعها الأراضى الساخنة والأشجار والبساتين.

وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "فى أثناء تنفيذ هذه الأراضى وهى حوالى 2 مليون فدان نقوم بدراسة كافة مناطق الأراضى القديمة لتحديد المناطق التى تصلح والمناطق التى يصعب تطبيق الرى الحديث عليها".

وتابعت رئيس قسم التخطيط" الوزارة لديها خطة وأولويات فى التوسع فى التحول لنظام الرى الحديث الذى سيوفر على مصر الكثير من المياه المهدرة ويزيد المحاصيل بشكل كبير".

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