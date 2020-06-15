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أخبار العالم

وكالة روسية: رئيسة القضاء السوداني توصي بفصل 75 قاضيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:19 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
ذكر مصدر مسؤول في النيابة العامة السودانية وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أن رئيسة القضاء، نعمات عبد الله، أوصت بفصل 75 قاضيا من مناصبهم. 

وقال المصدر وفق ما نقلته الوكالة الروسية: "إن رئيسة القضاء سلمت قائمة بأسماء 75 قاضيا إلى لجنة إزالة التمكين بنظام الانقلاب العام 1989، وهم يعملون لدى السلطة القضائية بدرجات مختلفة، لبدء إجراءات فصلهم من الخدمة المدنية العامة".

وأضاف أن: "رئيسة القضاء، سلمت رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائمة أخرى تضم أسماء 70 من القضاء، للمصادقة عليهم، وتعينهم بالسلطة القضائية".

وكانت لجنة إزالة التمكين وإعادة الأموال المنهوبة خلال نظام الانقلاب العام 1989، قد تم إنشائها بموجب الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها بين المجلس العسكري السوداني وقوى التغيير في سبتمبر الماضي. 

وفصلت اللجنة 98 من مستشاري وزارة العدل وأكثر من 100 دبلوماسي بوزارة الخارجية والعشرات من الوزرات الأخرى في إطار محاربة الفساد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

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