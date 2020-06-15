عقب مقتل فلويد.. استقالات من الشرطة الأمريكية

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن استقالة ما لا يقل عن 7 ضباط من شرطة مينيابوليس ، وذلك مع الاحتجاجات على مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد رجل شرطة.





ووفقا لمسئول أمريكي نقلة عنه صحيفة نيوزويك فإن هناك ضباط أخرين في طريقهم للإستقالة.





وأكد المتحدث باسم المدينة كاسبر هيل أن سبعة ضباط غادروا وأن ستة آخرين يستعدون للمغادرة.





وكان العديد من ضباط الشرطة قد تعرضوا للإصابة أثناء المظاهرات التي انتشرت في البلاد، عقب مقتل فلويد.





وانتشرت تصريحات مختلفة من قبل المسئولين الأمريكيين ما بين حل جهاز الشرطة، وإصلاحه، وذلك عقب مقتل جورج فلويد.



