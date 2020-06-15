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رياضة

فيما يخص المدربين.. نادي أسوان: لا يوجد ترشيحات قبل تحديد مصير الدورى

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
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رباب الهوارى
علق مصطفي أمين، عضو مجلس إدارة والمشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان، علي الأنباء التى تردد بالشارع الكروى حول اقتراب محمد يوسف من تولي تدريب فريق أسوان خلفا لمجدي عبد العاطي، بأنها مجرد اجتهادات.
وأكد "أمين " عدم إجراء أى تغييرات على قطاع الكرة أو الجهاز الفنى إلا قبل تحديد مصير الدورى.
وأشار "أمين " علي أن لاتوجد نية للتسرع فى اتخاذ أى قرارات أو خطوات من جانب مجلس ادارة نادي أسوان قبل وضوح الرؤية بشان أستكمال الدورى وعودة النشاط الرياضي من عدمه .
يذكر أن قد تقدم مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أسوان، باستقالته من تدريب الفريق لمجلس إدارة النادي الجنوبي ،بسبب أزمة مستحقات اللاعبيين والجهاز الفنى ،وكان قد أصدر نادي أسوان عقب تقديمه الأستقاله بيانا يفيد بقبول أستقالة مجدى عبدالعاطي .
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