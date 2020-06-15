فيما يخص المدربين.. نادي أسوان: لا يوجد ترشيحات قبل تحديد مصير الدورى

علق مصطفي أمين، عضو مجلس إدارة والمشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان، علي الأنباء التى تردد بالشارع الكروى حول اقتراب محمد يوسف من تولي تدريب فريق أسوان خلفا لمجدي عبد العاطي، بأنها مجرد اجتهادات.
وأكد "أمين " عدم إجراء أى تغييرات على قطاع الكرة أو الجهاز الفنى إلا قبل تحديد مصير الدورى.
وأشار "أمين " علي أن لاتوجد نية للتسرع فى اتخاذ أى قرارات أو خطوات من جانب مجلس ادارة نادي أسوان قبل وضوح الرؤية بشان أستكمال الدورى وعودة النشاط الرياضي من عدمه .
يذكر أن قد تقدم مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أسوان، باستقالته من تدريب الفريق لمجلس إدارة النادي الجنوبي ،بسبب أزمة مستحقات اللاعبيين والجهاز الفنى ،وكان قد أصدر نادي أسوان عقب تقديمه الأستقاله بيانا يفيد بقبول أستقالة مجدى عبدالعاطي .