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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة في واتسآب تمنع عنك الإحراج..إطلاق الموسم الجديد من لعبة Fortnite

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:26 ص
أخبار العلوم و التكنولوجيا
أخبار العلوم و التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

منذ فترة استطاعت شركة شاومى اثبات نفسها في سوق الهواتف الذكية، وعند إطلاق هاتف POCO F2 Pro استطاعت أن تلفت النظر لها مرة أخرى، بسبب إمكانيات الهاتف الجبارة التى أثبتت أنه قادرة على المنافسة وبقوة مع هاتف iPhone SE . 

تمكنت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم Anonymous أو المجهولون من اختراق موقع قسم شرطة أتلانتا، في ولاية جورجيا الأمريكية، بسبب تجدد الاحتجاجات نتيجة مقتل الأمريكى من أصل أفريقى، ريتشارد بروكس، على يد ضباط شرطة. 

تعتبرعملية حفظ الملفات المهمة عملية صعبة للغاية، وتتطلب المزيد من الحرص، ومع حدوث أى مشكلة مع هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك، فستجد نفسك في معضلة كبيرة، وأفضل طريقة لحفظ الملفات المهمة القيام بحفظهم على الإنترنت. 

عادة ما تطلب التطبيقات، عند تحميلها، الإذن للوصول إلى مواقع المستخدمين، وتستخدم العديد من الشركات مثل جوجل خدمات المواقع لتقديم تقارير دقيقة عن الطقس أو أحدث حوادث المرور، وغيرها. 

يتعرض عدد كبير من مستخدمى تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp للإحراج عند إرسال رسالة لشخص غير الشخص المفترض أن يرسل له هذه الرسالة، أو حتى يرسل محتوى يتضمن بعض الأشياء التى من غير المفترض أن يرسلها له. 

تطلق شركة الألعاب الأمريكية Epic Games اليوم، الإثنين، الموسم الجديد والمنتظر للعبة فورت نايت Fortnite الشهيرة، والذى قامت الشركة بتأجيله مرتين، حيث ستعلن عنه اليوم في حدث مباشر عبر الإنترنت. 

أعلنت شركة أمازون عن إطلاقها لعبة المحاكاة New World combat ، حيث قامت بإطلاق مقطع دعائي للعبة، حيث سيتم إصدارها في شهر أغسطس القادم، على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى طرحها على أجهزة الكمبيوتر. 

قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، إن ألمانيا ستطلق تطبيقها للكشف عن فيروس كورونا، وتتبع مواقع المصابين به، خلال هذا الأسبوع، لمكافحة انتشار الوباء، و تجنب الدخول في موجة ثانية من الإصابات.

كشفت تسريبات أن هاتف Google Pixel 4a  العملاق القادم من شركة جوجل سيتم الإعلان عنه في 13 يوليو القادم، إلا أنه لن يتم طرحه للبيع إلا بحلول 22 أكتوبر القادم، حيث كان سيتم الإعلان عنه في مؤتمر مطورى جوجل Google I/O في شهر مايو الماضى، ولكن تم تأجيل المؤتمر. 

كشفت تقارير أن متوسط سعر بيع هواتف شركة سامسونج للعام الحالى هو الأعلى على الإطلاق منذ ست سنوات حتى الآن، حيث قامت الشركة برفع أسعار عدد من الهواتف مثل هواتف Galaxy S20 و Galaxy Z Flip القابل للطى لأسعر مبالغ فيها. 

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