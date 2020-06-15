أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة في واتسآب تمنع عنك الإحراج..إطلاق الموسم الجديد من لعبة Fortnite

منذ فترة استطاعت شركة شاومى اثبات نفسها في سوق الهواتف الذكية، وعند إطلاق هاتف POCO F2 Pro استطاعت أن تلفت النظر لها مرة أخرى، بسبب إمكانيات الهاتف الجبارة التى أثبتت أنه قادرة على المنافسة وبقوة مع هاتف iPhone SE .
تمكنت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم Anonymous أو المجهولون من اختراق موقع قسم شرطة أتلانتا، في ولاية جورجيا الأمريكية، بسبب تجدد الاحتجاجات نتيجة مقتل الأمريكى من أصل أفريقى، ريتشارد بروكس، على يد ضباط شرطة.
تعتبرعملية حفظ الملفات المهمة عملية صعبة للغاية، وتتطلب المزيد من الحرص، ومع حدوث أى مشكلة مع هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك، فستجد نفسك في معضلة كبيرة، وأفضل طريقة لحفظ الملفات المهمة القيام بحفظهم على الإنترنت.
كشفت تسريبات أن هاتف Google Pixel 4a العملاق القادم من شركة جوجل سيتم الإعلان عنه في 13 يوليو القادم، إلا أنه لن يتم طرحه للبيع إلا بحلول 22 أكتوبر القادم، حيث كان سيتم الإعلان عنه في مؤتمر مطورى جوجل Google I/O في شهر مايو الماضى، ولكن تم تأجيل المؤتمر.
كشفت تقارير أن متوسط سعر بيع هواتف شركة سامسونج للعام الحالى هو الأعلى على الإطلاق منذ ست سنوات حتى الآن، حيث قامت الشركة برفع أسعار عدد من الهواتف مثل هواتف Galaxy S20 و Galaxy Z Flip القابل للطى لأسعر مبالغ فيها.