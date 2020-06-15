أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزة في واتسآب تمنع عنك الإحراج..إطلاق الموسم الجديد من لعبة Fortnite

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

عادة ما تطلب

، عند تحميلها، الإذن للوصول إلى مواقع المستخدمين، وتستخدم العديد من الشركات مثل

خدمات المواقع لتقديم تقارير دقيقة عن الطقس أو أحدث حوادث المرور، وغيرها.