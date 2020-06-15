تراجع عالمي وارتفاع محلي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ سجل سعر الذهب 1725.90 دولار للأوقية متراجعا بنحو 0.2%، وانخفضت عقود عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1732.50 دولار.

ويرجع ذلك إلى انخفاض شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر في ظل القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في الصين.





و وكانت أسعار الذهب ارتفعت بنحو 2.6 بالمئة الأسبوع الماضي، محققة أكبر مكاسب أسبوعية منذ العاشر من أبريل.





وعلى المستوى المحلي ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 في مصر، شهدت ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 775 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 : 767 جنيهًا الاثنين الماضي.