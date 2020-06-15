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اقتصاد

تراجع عالمي وارتفاع محلي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:51 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ سجل سعر الذهب 1725.90 دولار للأوقية متراجعا بنحو 0.2%، وانخفضت عقود عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1732.50 دولار.

 

ويرجع ذلك إلى انخفاض شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر في ظل القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في الصين.


و وكانت أسعار الذهب ارتفعت بنحو 2.6 بالمئة الأسبوع الماضي، محققة أكبر مكاسب أسبوعية منذ العاشر من أبريل.


وعلى المستوى المحلي ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 في مصر، شهدت ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 775 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 :  767  جنيهًا الاثنين الماضي.


ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 775 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 886  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 775 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 664 جنيها

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سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 517  جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 27,546 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,200 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 885,714 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

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وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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