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اقتصاد

وسط مخاوف من موجة ثانية لكورونا.. تراجع حاد لسعر برميل الخام الأمريكي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بشكل حاد، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس القاتل في الولايات المتحدة والصين.

وذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أن العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يوليو تراجعت بنسبة 4.77% إلى 34.53 دولار للبرميل.

وهبط العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 3.36% إلى 37.43 دولار للبرميل.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر "ذروة ثانية فورية" إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم. 

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.


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