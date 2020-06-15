بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.. مخاوف من ظهور موجة ثانية لكورونا في إيران

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الاثنين، أن تخفيف السلطات الإيرانية لإجراءات الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا، يثير مخاوف من انتشار موجة ثانية للفيروس.





وتعتبر إيران هي أكثر الدول تضررًا من الوباء في منطقة الشرق الأوسط، فقد سجلت أكثر من 187 ألف حالة إصابة ونحو 8837 حالة وفاة.





وعلى الرغم من تحذيرات بعض مسؤولي الصحة العامة من موجة ثانية من الحالات، اختارت السلطات الإيرانية إعادة فتح الحياة العامة والتجارية، بسبب الضغوطات الشديدة التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني.





وحذرت الصحيفة البريطانية أن العاصمة طهران لا تزال منطقة عالية الخطورة، وبدأوا في انتقاد سكان المدينة التي يبلغ عددهم 8.7 مليون نسمة لتجاهلهم إرشادات التباعد الاجتماعي.







