اعتماد نتيجة أول مسابقة لاختيار أفضل برنامج تعليمي خاص بجامعة حلوان

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن مجلس الجامعة اعتمد نتيجة أول مسابقة جامعة حكومية في مصر لاختيار أفضل برنامج تعليمي جديد على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا عن العام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠.









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ترأس لجنة المسابقة الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق وعضوية كل من الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر اللجنة العليا للبرامج الجديدة الدكتور ياسر جاد الله ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة الدكتورة هناء الحسيني وأمين عام الجامعة تحت إشراف عضو من عضو هيئة الرقابة الإدارية، حيث وضعت اللجنة مجموعة من المعايير التي تركز على الجودة التعليمية ومردود البرنامج على سوق العمل وانعكاساته على الكلية والجامعة والجانب الاقتصادي للبرنامج.





وأعلن الدكتور ماجد نجم عن فوز برنامج الأسواق المالية والبورصات FMI بكلية التجارة بالمركز الأول كأحسن برنامج تعليمي جديد على مستوى الجامعة في مرحلة البكالوريوس، وكذلك فوز برنامج ماجستير الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية بالمركز الأول كأحسن برنامج على مستوى الجامعة في مرحلة الدراسات العليا.



