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الإفتاء: الاعتداء على الأطقم الطبية حرام شرعًا.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور خالد عمران، الأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدين الإسلامي يحرم الإعتداء على الإنسان ايا كان، مؤكدا أن الاعتداء على الاطقم الطبية شئ مؤسف وسلوك معبر عن أمور غير جيدة.

وأكد الشيخ خالد عمران، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الاعتداء على أى إنسان محرم شرعًا، مشيرًا إلى أن الأطباء يقومون بدورهم فى هذا الوقت الحرج فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وتابع أن ما يحدث من اعتداء على الأطباء وإتلاف الأدوات الطبية جرم ولا يمكن تحمله، وليس المعتدى أمام الله مسوف وحسابه يوم القيامة سيكون مضاعفا.

وأوضح أن الطبيب ليس شافيا ولكنه يتخذ بالاسباب ولا بد من المواطنين التخلى بضبط لنفس ومساعدة الأطباء على تأدية دورهم.

وأشار إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا لا نقول الا ما يرضى الله لنا، مشددا على أن الدين والخلق ينفى الاعتداء ولا يرضى به، موضحًا أن الاعتداء على الاطقم الطبية حرام وفاعله آثم.

ولفت إلى أن كل الأديان السماوية ترفض مشاعر الغضب التى تأجج الأنسان وتدفعه لفعل أى أفعال غير سوية، مضيفًا أنه يجب تكريم المتوفين بفيروس كورونا في أسرع وقت.
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