AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 15-6-2020

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
ننشر أسعار ذهب الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين  15-6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب  عيار 21 نحو 177.82.درهم. 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم 


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (203.22 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.32 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (186.29 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.71 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (177.82درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 48.41 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (152.42 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.49 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (118.55 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.27دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (101.61 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.66 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,320 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,721 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,423  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (387.28 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (203,219  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,325 دولار أمريكي)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 2-5-2020

استقرار أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم 3-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 4-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 5-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 7-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 28-5-2020

ترشيحاتنا

سنعاقبهما في هذه الحالة.. الأعلى للإعلام: قناتا الأهلي والزمالك تستحقان الإغلاق.. فيديو

عبر 69 رحلة استثنائية.. مطار القاهرة يستقبل 10 آلاف مصري من العالقين بالخارج اليوم

على طريقة نيلي كريم.. لقاء الخميسي تشعل تيك توك بفيديو جديد

هيدي كرم تنشر صورة لابنتها.. والجمهور يعلق: شبهك جدا

سيدة تتلقى رسالة مؤثرة من والدها بعد 10 أشهر من وفاته.. اعرف القصة

استيقظت وقت صلاة الفجر على حلم فهل هذه رؤيا؟ الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كافح المرض 37 يوما.. تعرف على أصغر ناج من كورونا في بريطانيا

الاستهتار وقلة الوعي.. خبير مناعة يكشف أسباب خطيرة لزيادة أعداد وفيات كورونا فى مصر

سيدة تتلقى رسالة مؤثرة من والدها بعد 10 أشهر من وفاته.. اعرف القصة