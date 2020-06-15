أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 15-6-2020

أسعار ذهب الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 177.82.درهم. ننشرخلال تعاملات اليوم الاثنين 15-6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 177.82.درهم.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في الإمارات:





سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم يتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم





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أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي: وفيما يلي نستعرضاليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (203.22 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.32 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (186.29 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.71 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (177.82درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 48.41 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (152.42 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.49 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (118.55 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.27دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (101.61 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.66 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,320 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,721 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,423 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (387.28 دولار أمريكي)



