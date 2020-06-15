مقتل فلويد يستدعي روح الرئيس الأمريكي الـ21 كمدافع عن حقوق السود

وآرثر هو محام وسياسي أمريكي وخلف الرئيس جيمس جارفيلد الذي تعرض للاغتيال، ونجح في تبني قضية إصلاح الخدمة المدنية، وكان صاحب الدعوة لقانون بندلتون لإصلاح الخدمة المدنية وقام بتطبيقه، وكان هذا القرار محور إدارته الرئاسية.





ولد آرثر في مدينة فيرفيلد، فيرمونت، ونشأ في ولاية نيويورك، ومارس المحاماة في مدينة نيويورك . وشغل منصب أمين التموين في ميليشيا نيويورك خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وبعد الحرب، كرس وقته لسياسة الحزب الجمهوري وارتقى بسرعة في الجهاز السياسي الذي أداره السيناتور من نيويورك روسكو كونكلينج. وعندما فاز الرئيس جارفيلد بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في انتخابات عام 1880، تم ترشيح آرثر لمنصب نائب الرئيس.



