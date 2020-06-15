مقتل فلويد يستدعي روح الرئيس الأمريكي الـ21 كمدافع عن حقوق السود

استدعى مشهد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، مبادئ الرئيس الأمريكي الــ 21 تشيستر آرثر، كأحد أهم المدافعين عن حقوق السود في البلاد قبل توليه السلطة وخلال رئاسته التي امتدت من سبتمبر 1881 وحتى مارس 1885.
وآرثر هو محام وسياسي أمريكي وخلف الرئيس جيمس جارفيلد الذي تعرض للاغتيال، ونجح في تبني قضية إصلاح الخدمة المدنية، وكان صاحب الدعوة لقانون بندلتون لإصلاح الخدمة المدنية وقام بتطبيقه، وكان هذا القرار محور إدارته الرئاسية.
ولد آرثر في مدينة فيرفيلد، فيرمونت، ونشأ في ولاية نيويورك، ومارس المحاماة في مدينة نيويورك. وشغل منصب أمين التموين في ميليشيا نيويورك خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وبعد الحرب، كرس وقته لسياسة الحزب الجمهوري وارتقى بسرعة في الجهاز السياسي الذي أداره السيناتور من نيويورك روسكو كونكلينج. وعندما فاز الرئيس جارفيلد بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في انتخابات عام 1880، تم ترشيح آرثر لمنصب نائب الرئيس.
ولخصت صحيفة نيويورك ورلد فترة رئاسة آرثر عند وفاته في عام 1886 بقولها "لم يتم إهمال أي واجب في إدارته، ولم تقلق مشاريعه الجسورة هذه الأمة". وكتب عنه مارك توين، "سيكون من الصعب حقا التفوق على إدارة الرئيس آرثر."
دفاعه عن السود
وعندما كان آرثر في الخامسة والعشرين من عمره، انضم إلى مكتب محاماة Erastus D. Culver ، حيث شكل جزءًا من فريق قانوني دافع بنجاح عن حرية العبيد الذين أحضرهم أصحابهم إلى نيويورك.
وكان بطلًا للحقوق المدنية في عصر كان فيه عدد قليل جدًا ممن يدافعون عن حقوق العبيد والسود في الولايات المتحدة. كما قاد آرثر فريق الدفاع عن امرأة سوداء، إليزابيث جينينجز جراهام، التي لم يُسمح لها بركوب ترام مدينة نيويورك. وفاز الرئيس المستقبلي بالقضية، وتم تخصيص عربات ترام للسود في مدينة نيويورك، قبل مائة عام من روزا باركس، بإذن من تشيستر آرثر.
وعندما أصبح الجمهوري آرثر رئيسًا بعد اغتيال جيمس جارفيلد، كان الحزب الديمقراطي يسيطر بشدة على "الجنوب الأمريكي"، وحرم الأمريكيين السود بشكل منهجي من حقوقهم. لكن آرثر استمر في الدفاع عن المساواة في الحقوق لجميع الناس أمام القانون. وشجب استيلاء الديمقراطيين على الجنوب وعمل مع أطراف ثالثة في الجنوب في محاولة لبناء ائتلاف من شأنه أن يطرد الديمقراطيين من السلطة وينهي حرمان الأميركيين السود من الحقوق المدنية.
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