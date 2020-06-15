البحوث الإسلامية يكشف عن دعاء الرسول عند الكرب

كشف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف عن دعاء الرسول- صلى الله عليه وسلم- عند الكرب، وذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وأوضح « البحوث الإسلامية» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- علمنا أن نلجأ إلى الله - عز جل- وقت الشدة والكرب.
واستشهد مجمع البحوث بالأزهر بما روى عن ابن عباس- رضى الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: كان يقول عند الكرب: « لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ» .
وأكدت صفحة مجمع البحوث في منشور سابق لها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يحث أصحابه على قوة الإرادة، وطلبها من الله -عز وجل-، مستشهدًا بما روى عن شداد بن أَوس - رضى الله عنه-قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعلمنا أن نقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ»، جامع الترمذي.
وأشار« البحوث الإسلامية» في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى قول الفضيل بن عياض -رضي الله عنه-: " إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك"، وذلك ضمن حملته الإلكترونية التوعوية " إرادة " لتشجيع الناس على استكمال مسيرتهم في الحفاظ على أنفسهم وذويهم، واتباع الإجراءات الاحترازية التي تساعدهم على تجاوز المرحلة الحالية.
كما أوصى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بصيام ستة أيام من شوال قبل انتهاء الشهر الفضيل، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال « البحوث الإسلامية» في منشوره: "أمامك فرصة لا تضيعها، فلا يزال في شوال بقية لصيام الست من شوال".
واستشهد في بيانه فضل صيام الستة من شوال بقول رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-: « مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ»، صحيح مسلم.
وأوضح مجمع البحوث في بيان سابق أن الصوم من العبادات التي تطهِّر القلوب من أدرانها، وتشفيها من أمراضها.؛ لذلك فإن شهر رمضان موسم للمراجعة، وأيامه طهارة للقلوب، وتلك فائدة عظيمة يجنيها الصائم من صومه، ليخرج من صومه بقلب جديد، وحالة أخرى.
وألمح إلى أن صيام الستة من شوال بعد رمضان فرصة من تلك الفرص الغالية، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان، مبينًا أنه ورد في ذلك فضل عظيم وأجر كبير، ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر".
ولفت إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فسر ذلك بقوله: "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)، كما نقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: (قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضًا).
وتابع أنه من الفوائد المهمّة لصيام ست من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان؛ إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر سلبا في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه و سلم: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ".
نصيحة دار الإفتاء للمسلمين في صيام الستة من شوال:
في سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يستحب صيام الست من شوال متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد.
وأضافت الإفتاء، أنه لا يجوز صوم يوم العيد؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، فإن فرَّقها أو أخَّرها جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.