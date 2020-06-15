متبرعة بـ بلازما: رحبت بالفكرة حتى لا يفقد أحد شخصا عزيزا عليه كما فقدت أبي

قالت رنا سليم ، من أوائل المتبرعين ببلازما المتعافين ، إن أختها شعرت فى بداية الأمر بسخونية ودوخة وتكسير فى الجسم مع فقدان حاسة الشم والتذوق .
وأضافت رنا سليم ، من خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على القناة الأولى المصرية ، أنها قامت بالكشف فى الحجر الصحى الخاص بمطار القاهرة ، نظرا الى انه مكان عملها ، ولكن الأطباء هناك لم يتعرفوا على انه فيروس كورونا فى البداية، وبالتالى عادة وتعاملت معنا بشكل طبيعى مما أدى إلى زيادة الأعراض لديها .
وأشارت الى انها هى ووالدها بدأوا يشعرون بنفس الاعراض، ثم تم عرضنا على الحميات وتم حجز والدى بمستشفى العزل فى محافظة الاسماعيلية ، منوهة الى انهم عند عمل الماسحة تأكدوا من انه فيروس كورونا .
وتابعت رنا سليم ، انه تم نقلها الى مستشفى العزل بالإسماعيلية يوم 16 مارس تانى يوم من هذا التاريخ توفي والدها المصاب بالفيروس.
وأكدت أنه بعد تعافيها ، اتصل عليها رقم من وزارة الصحة ، وشرح لها تجربة التبرع بالبلازما لحقن المصابين للتعرف على النتائج ، لافتة إلى أنها رحبت بالفكرة حتى لا تفقد أسرة شخص عزيز عليها مثلما فقدت والدها.