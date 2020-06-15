متبرعة بـ بلازما: رحبت بالفكرة حتى لا يفقد أحد شخصا عزيزا عليه كما فقدت أبي

قالت رنا سليم ، من أوائل المتبرعين ببلازما المتعافين ، إن أختها شعرت فى بداية الأمر بسخونية ودوخة وتكسير فى الجسم مع فقدان حاسة الشم والتذوق .

رنا سليم ، من خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على القناة الأولى المصرية ، أنها

قامت بالكشف فى الحجر الصحى الخاص بمطار القاهرة ، نظرا الى انه مكان عملها ، ولكن

الأطباء

هناك لم يتعرفوا على انه

فى البداية، وبالتالى عادة وتعاملت معنا بشكل طبيعى مما أدى إلى زيادة

الأعراض

لديها .

وأضافت