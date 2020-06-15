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محافظات

أصيب بفقد البصر.. شاهد جراحة عاجلة لمصاب بكورونا في سوهاج

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:32 ص
.جراحة عاجلة مصاب
.جراحة عاجلة مصاب بكورونا في سوهاج
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خالد رياض
نجح مستشفى سوهاج التعليمي في سوهاج، في إجراء جراحة عاجلة لمريض بكورونا أصيب بفقد البصر في عينه اليمنى. 

واستغرقت العملية أكثر من 4 ساعات وتم إجراؤها، وكللت الجراحة بالنجاح، وتم خروج المريض للعزل المنزلي.


وأفادت مديرية الصحة في بيان صادر لها صباح اليوم: "أنه استجابة لاستغاثة مريض مصاب بكورونا زوج إحدى مشرفات التمريض يشكو من فقدان للرؤية بالعين اليمنى وبعد الفحص تبين أنه يعاني من انفصال شبكي كامل مع ثقب بمقلة العين اليمنى.


وذكر البيان أن الحالة من ضمن حالات الطوارئ التي لا تحتمل التأجيل، تم عمل قرار طوارئ وتحضير المريض بالفحوصات المختلفة اللازمة للعملية وتم عمل عملية إزالة الجسم الزجاجي وإصلاح الانفصال الشبكي ومقلة العين مع ليزر داخلي وحقن زيت سيليكون ا بقسم الرمد بمستشفى سوهاج التعليمي تحت مخدر موضعي.


وأشار البيان الصادر ان العملية والتجهيز طبقا لسياسات مكافحة العدوى استغرق أكثر من 4 ساعات وتمت العملية بنجاح وتم خروج المريض إلى العزل المنزلي بعد العملية واستقرار حالته  بساعتين.


جدير بالذكر أن من أجرى العملية كل من الدكتور محمد شيخون، استشاري الشبكية ومدير مستشفي سوهاج التعليمي بمساعدة الدكتور عادل عبد المنعم، نائب رئيس قسم الرمد وحكيمات عمليات الرمد "سناء سلمان، نهي محمد، اميمة ناصر، عفاف ضاحي" فريق مكافحة العدوى.


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أصيب بفقد البصر.. شاهد جراحة عاجلة لمصاب بكورونا في سوهاج
أصيب بفقد البصر.. شاهد جراحة عاجلة لمصاب بكورونا في سوهاج
أصيب بفقد البصر.. شاهد جراحة عاجلة لمصاب بكورونا في سوهاج
أصيب بفقد البصر.. شاهد جراحة عاجلة لمصاب بكورونا في سوهاج
أصيب بفقد البصر.. شاهد جراحة عاجلة لمصاب بكورونا في سوهاج
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