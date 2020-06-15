خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا.. 5 مدن بالمملكة تتصدر 90 % من حالات كورونا..وأقوى هجوم لـ بوتين على ترامب.. الأبرز في صحف السعودية اليوم

- في المملكة ..تسجيل أعلى إصابات كورونا يومية بـ 4233 حالة في 24 ساعة

-سهم «سابك» يخضع لأربع صفقات خاصة بقيمة 259.1 مليار ريال

-الطبيب الشرعي: سبب وفاة الأمريكي الأسود بروكس عيار ناري

- هواجس «الموجة الثانية» تعززها الإصابات الجديدة في الصين وإيطاليا وكوريا

-الرئيس الفرنسي يعلن عن المرحلة الثالثة لرفع تدابير الحجر الصحي العام





تناولت الصحف السعودية اليوم الإثنين عددًا من القضايا المحلية والدولية، تصدرتها أزمة جائحة كورونا في السعودية، والتي تواصل فيها الأعداد المصابة ارتفاعها الكبير، وتداعيات مقتل أمريكي ثاني من أصول أفريقية على يد رجال شرطة أيضًا مثل جورج فلويد.





نشرت صحيفة الرياض السعودية واسعة الانتشار الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، كما أصدر خادم الحرمين أمره بتسمية سبعة من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.





وحول أرامكو قالت الصحيفة، خضع سهم شركة «سابك» أمس الأحد لأربع صفقات شراء خاصة بقيمة 259.1 مليار ريال ما يعادل 69,1 مليار دولار وهي نفس القيمة المعلنة في استحواذ شركة أرامكو السعودية على شركة «سابك»، وكانت «سابك» قد مهدت الطريق لاندماجها في شركة أرامكو السعودية بعد أن صوت غالبية المساهمين في شركة البتروكيميائيات العملاقة على تعديل إجمالي اللوائح الداخلية للشركة البالغ عددها 34 لائحة.





وحول كورونا في السعودية أوردت الصحيفة، شهدت المملكة أمس الأحد تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد منذ ظهورها بعد تسجيل 4233 حالة منها 1735 حالة في الرياض.





وكشف متحدث الصحة د. محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي عصر أمس أن عدد الحالات المسجلة المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بلغت 127541 حالة منها 41849 حالة نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 1855 حالة في العناية الحرجة، مشيرا إلى وصول عدد حالات التعافي إلى 84720 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 972 حالة.





وبين د. العبدالعالي أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت حتى يوم أمس بلغت 1106398 فحصا مخبريا.





وأكد د. العبدالعالي أن الحالات الحرجة تواصل الارتفاع في المملكة، مشيرا إلى أن 90 % منها يتركز في أربع مناطق تشمل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية بالإضافة لمحافظة جدة، لافتا إلى أن معدل نمو الإصابات في المملكة عاد للارتفاع بعد أن انخفض عن 1 في شهر مايو بسبب المخالطة الاجتماعية.





قالت صحيفة الرياض، إن مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية قال إن "ريشارد بروكس"، وهو شاب أسود قتله ضابط شرطة أبيض في مدينة أتلانتا يوم الجمعة، توفي إثر إصابته بالرصاص في الظهر.





وأثارت وفاة بروكس الاحتجاجات مجددا في أتلانتا بعد أيام من مظاهرات في أنحاء العالم تنديدا بالعنصرية ووحشية الشرطة عقب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه في مدينة منيابوليس الأمريكية يوم 25 مايو .





وذكر محقق بمكتب الطبيب الشرعي في بيان أن تشريح جثة بروكس (27 عاما) الذي أجري أمس الأحد أظهر أنه توفي نتيجة خسارة كمية من الدم وجروح بالأعضاء نتيجة عيارين ناريين. وأوضح البيان أن سبب الوفاة هو القتل.





واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة مؤشر على أزمات عميقة في البلاد، وذلك في أول تعليق له على الوضع.





وربط بوتين الاضطرابات بأزمة تفشي كوفيد-19 قائلا "أن أمور مرتبطة بمكافحة فيروس كورونا سلّطت الأضواء على مشكلات عامة".





وقارن بوتين بين الولايات المتحدة وروسيا قائلا بينما "نخرج نحن من الوضع المرتبط بفيروس كورونا بشكل ثابت وبأقل خسائر ممكنة، لا تسير الأمور بهذا الشكل في الولايات المتحدة".





وانتقد بوتين طريقة إدارة أزمة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة قائلا إن "الرئيس الأميركي يقول علينا القيام بكذا وكذا، ولكن حاكم الولاية في مكان آخر يحدد له المسار".





وأضاف "أعتقد أن المشكلة تكمن في أن مصالح الأحزاب السياسية تولى أهمية أكبر من مصالح المجتمع والناس ككل".





من جانبها قالت صحيفة عكاظ، إنه لا تزال دول العالم تتنازعها الرغبة في استئناف النشاط الاقتصادي، وهواجس الخوف من تفاقم عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا الجديد.





فقد أغلقت السلطات في العاصمة الصينية بكين أمس الأول (السبت) سوق الخضراوات والفواكه المركزية، والأحياء السكنية المحيطة بها، بعدما تم اكتشاف عشرات الإصابات الجديدة هناك.





وأثار ذلك مخاوف مما يسمى «الموجة الوبائية الثانية». وأعلنت الصين تسجيل 57 إصابة، تمثل أكبر زيادة في الإصابات منذ منتصف أبريل الماضي.





وقالت إن 19 إصابة منها جاءت من الخارج، والبقية محلية.





وأضافت أن عدد الإصابات في سوق الخضراوات والفواكه المركزية في بكين يبلغ 23.





وأوضحت أن المصابين إما عاملون في السوق، أو ممن ارتادوها أخيرًا. وزادت أنها أخذت عينات من نحو 500 شخص، واكتشفت إصابة 45 شخصًا بفايروس كوفيد-19، ولم تظهر عليهم أي أعراض.





وقررت وضع 11 حيًا تحيط بالسوق قيد الإغلاق الكامل.





وذكرت التلفزة الحكومية أن ما لا يقل عن 10 آلاف من العاملين في سوق تشينفادي سيخضعون للفحص.





كما أعلنت كوريا الجنوبية (الأحد) زيادة في عدد الإصابات الجديدة. وأعلنت كل من أوكرانيا، ومقدونيا الشمالية أمس الأول أكبر عدد من الإصابات الجديدة منذ الجمعة.





وذكرت الولايات المتحدة أن عدد الإصابات يتزايد في عدد من ولاياتها، خصوصًا الولايات التي اتخذت إجراءات لاستئناف النشاط الاقتصادي.





ويقول خبراء أمريكيون إن «الموجة الثانية» باتت في حكم المؤكدة، لكنهم يتوقعون أن تتخذ أشكالًا غير مألوفة.





وتوقعوا أن يستمر العمل بالتعليمات الخاصة بارتداء الكمامة، والتزام التباعد الجسدي، حتى بعد إعادة فتح الاقتصاد في جميع أرجاء البلاد.









ومن صحيفة المدينة، فقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن المرحلة الثالثة لرفع تدابير الحجر الصحي العام ، التي اشتملت على تخفيف للقيود على المقاهي والمطاعم بكامل الطاقة الاستيعابية مع الالتزام الكامل بالتدابير الاحترازية.





وأشار ماكرون إلى إنتصار فرنسا على فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى إن المعركة مع الوباء لم تنته.



