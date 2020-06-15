لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.. إحالة مسئول بالمركزي للمحاسبات واثنين آخرين للتأديبية

قرر المستشار الدكتور حازم صادق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 248 لسنة 61 إحالة مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات وآخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.

وأكد تقرير الاتهام الذي أعدته المستشار غادة عبد العزيز، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار خميس رمضان أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد ماهر، عضو النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية أن السائق بإدارة وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات تقاعس عن تدوين رقم قراءة العداد بالسيارة رقم 825، و ن د، لدى قيادته لها وساعة القيام بها بأمر التشغيل، وكذلك لدى عودته لإيوائها وإثبات ساعة العودة والمسافة المقطوعة بصفته قائد السيارة

وتبين من أوراق القضية أن ملاحظ تشغيل بالإدارة العامة للتشغيل بالجهاز لم يقم بمراجعة واستيفاء خانة رقم العداد بأمر تشغيل السيارة رغم استلامها من المحال الأول الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية التحقق من مدى خروج السيارة من الجراج

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، ومدير عام المخازن أهمل في الإشراف على أعمال الثاني الأمر الذي ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مرور السيارة في أوقات وأماكن بمحافظة الجيزة ممنوع السير فيها، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية