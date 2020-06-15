أحسن 4 فيديوهات هيشاركوا معايا الكليب الجديد ..حكيم يعلن تحدي رقصوني

للفيديوهات تيك توك . نشر المطرب حكيم فيديو جديد له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي





وظهر حكيم وهو يرقص و كتب معلقا : انا شوفت كل رقصاتكوا اللى عملتوها على تيك توك علشان كده هعمل ليكم تحدى #رقصونى واحسن 4 فيديوهات هيشاركوا معايا الكليب الجديد.





وحاز الفيديو علي إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي :

أحلي حكيم في الدنيا ، يعشق كل أغانيك ، الفنان الجميل





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من ناحية أخرى طرح حكيم أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الجديد "الرجل الصح "، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.









"الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانا مختلفة من الأغاني، وحققت جميعها نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.