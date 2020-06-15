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فن

في عيد ميلادها .. تعرف على طليق ياسمين جمال الذي انفصلت عنه بعد شهور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يصادف اليوم الأثنين  عيد ميلاد الفنانة ياسمين جمال والتي أكملت اليوم عامها الـ 36 حيث إنها من مواليد 15 يونيو 1984 .

ياسمين جمال بدأت مشوارها الفني وهي طفلة وعمرها لم يتجاوز العشر سنوات وشاركت في العديد من الأعمال منها أم كلثوم .

وقد شاركت بأدوار ثانوية بعد ذلك في عدد من المسلسلات أبرزها الشوارع الخلفية وقصة الأمس وشط إسكندرية ودلع البنات.

ياسمين جمال تزوجت مرة واحدة من الممثل معوض إسماعيل ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلًا وانتهت بعد شهور دون أن تعلن ياسمين الأسباب ولكنها كتبت وقتها على الفيسبوك :"رجعت لحياة العزوبية" .


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