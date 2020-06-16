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برلمان

موازنة البرلمان تناقش قرار تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات..غدا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:32 ص
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
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فريدة محمد

تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، غدا الثلاثاء، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وكانت قد ناقشت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أمس الإثنين ، بالاشتراك مع مكتب لجنة العلاقات الخارجية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 148 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8/10/2019.

كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أمس الأثنين ايضا  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشان تقديم الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 الف و 420 دولار أمريكي لدعم إعداد مشر وع " الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات " الموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/2019 حيث تعقد اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما ناقشت لجنة الخطة و الموازنة بالبرلمان خلال اجتماعها، أمس الاول الأحد ، توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021 و ياتي ذلك قبل عرض التقرير النهائي على الجلسات العامة للبرلمان.
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