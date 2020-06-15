AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بطولة عمرو عبدالجليل وعلى ربيع..استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" الشهر المقبل

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يستأنف النجم على ربيع فيلمه "الخطة العامية"، مطلع الشهر المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل.

 حيث يتبقى له 10 أيام من التصوير، وينتهي من مشاهدة خلال الفيلم الذي يشارك في بطولته بجانب على ربيع كلا من عمرو عبد الجليل، غادة عادل، محمد عبد الرحمن "توتا".

وصور على ربيع العديد مشاهده في فيلم "الخطة العامية" ما بين طريق اسكندرية الصحراوي، وبولاق، بالإضافة إلى منطقة وسط البلد.


فيلم "الخطة العامية" من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل على ربيع، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، وتدور قصة الفيلم حول محاولة على ربيع سرقة بنك، وذلك من خلال الشخصية المختلفة الذي يلعبها، والفيلم من إخراج معتز التوني.

وعرض لعلى ربيع مسلسل "عمر ودياب" في موسم رمضان الماضى، مع النجم مصطفى خاطر وإخراج معتز التونى تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشارك في بطولته كل من محمد محمود ونهال عنبر وهاجر عفيفي وكارولين عزمى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبطال فلانتينو يبحثون عن عادل إمام ويوسف الشريف يخطف الأضواء بـ النهاية.. بروموهات مسلسلات رمضان 2020

شاهد.. برومو "عمر ودياب" على قناة الحياة

ويل سميث عمل تيك توك.. فيديو ساخر لـ علي ربيع | شاهد

ترشيحاتنا

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

الميت ذنبه إيه؟ خناقة أثناء دفن متوفى بكورونا في الإسكندرية..فيديو

معنى الصاحب بالجنب والجار الجنب.. لا يعرفه الكثيرون

استعدادا لافتتاحها الخميس.. رئيس الوزراء يتفقد مستشفى جامعة عين شمس الميداني

علامات بجسمك تؤكد نقص فيتامين c

AdvertisementS

بعد إيجابية المسحة الثالثة.. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

إعفاء السلع والخدمات بالمناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة | تفاصيل

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

في عيد ميلاد هالة صدقي تعرف علي عمرها الحقيقي

للتعايش مع كورونا.. أوروبا تبدأ في إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر‎

بعد تشييع جثمانه..نجل أكبر شيوخ قبيلة قحطان يروي تفاصيل مثيرة حول مقتل أبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

سقط في بئر عميقة.. مسن ثمانيني يعرض حياته للخطر لإنقاذ قطة | شاهد