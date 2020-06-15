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محافظات

استمرار حملات إزالة وإيقاف البناء المخالف والعشوائي بمراكز بالمنيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:54 ص
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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أيمن رياض

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء العشوائي وبدون ترخيص والمخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008، مؤكدا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون لأي بناء مخالف.

 

قال المحافظ، ان هناك تكليفات مشددة من  رئيس الجمهورية،  رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.

 

من جانبها ازالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قيراط بقرية اسطال التابعة للمركز

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 كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حاله تعد بالبناء المخالف بقرية بني صامت،  الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ اعمال الازالات بقرية بني حرام التابعة للمركز.


  كان محافظ المنيا قد  تابع أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة بمنطقة المصاص الجديدة بعزبة شاهين التابعة لحي غرب المدينة ، وكلف رئيس مدينة المنيا، بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة كافة أعمال الإدارة الهندسية بحي غرب، مع حصر شامل للمباني والأبراج المخالفة، والصادر لها قرارات إزالة للبدء في تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.

 

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