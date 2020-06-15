استمرار حملات إزالة وإيقاف البناء المخالف والعشوائي بمراكز بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء العشوائي وبدون ترخيص والمخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008، مؤكدا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون لأي بناء مخالف.
قال المحافظ، ان هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.
من جانبها ازالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قيراط بقرية اسطال التابعة للمركز
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كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حاله تعد بالبناء المخالف بقرية بني صامت، الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ اعمال الازالات بقرية بني حرام التابعة للمركز.
كان محافظ المنيا قد تابع أعمال إزالة أحد
الأبراج المخالفة بمنطقة المصاص الجديدة بعزبة شاهين التابعة لحي غرب
المدينة ، وكلف رئيس مدينة المنيا، بتشكيل لجنة
هندسية لمراجعة كافة أعمال الإدارة الهندسية بحي غرب، مع حصر شامل للمباني
والأبراج المخالفة، والصادر لها قرارات إزالة للبدء في تنفيذ أعمال الإزالة
الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى
الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.