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حوادث

محامي مودة الأدهم: احتضان ورعاية خير من زجر وعقاب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:46 ص
حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم
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اسلام مقلد
قال أحمد حمزة البحقيري، دفاع المتهمة مودة الادهم، إن قضية اليوم جديدة على المجتمع المصري، ولذلك فإن التهم فضفاضة وواسعة ولا تستقيم مع التشريعات العقابية على مستوى العالم، على حد قوله. 

وأضاف البحقيري على هامش جلسة محاكمتها اليوم الاثنين، لـ"صدى البلد" أن المتهمين أغلبهم صغير السن وتم التلاعب بمشاعرهم واحتياجهم للمال وللشهرة من قبل جهات غير مسئولة. 

وتابع أن "المقام هنا مقام توجيه ورعاية واحتضان وليس عقابًا لأن الأسرة المصرية طالها ما طال من رياح العولمة العاتية ومضار الشبكة العنكبوتية الرهيبة ولم يكن المجتمع المصري البسيط مهيئًا لذلك الغزو الإلكتروني ومثل تلك القضايا وتطبيقات السوشيال ميديا المبتكرة واسعة الانتشار". 

وأكد أن القانون المصري لو كان جادا في تقرير العقاب في تلك الجرائم لأفرد لها مواد عقابية محددة تحديدًا جامعا مانعا وليس تلك التهم الفضفاضة الواسعة.

واكد أن المجتمع كله يثق في قدرة القضاء وفهمهم الواسع لمتطلبات العصر ومدى طغيان التطبيقات الحديثة فى عصر العولمة وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي في تفهم ذلك بأن المقام مقام احتضان وتوجيه ورعاية وحماية لأبنائنا من الانجراف في ذلك الطريق الوعر الضار يالمجتمع. 

واضاف انه من المناسب للمجتمع حماية أبنائنا من تلك الجرائم بتوجيههم وليس بإعمال سيف القانون وغلظة العقوبات، ولكن بالتوجيه والرعاية والتحذير من مغبة الانجراف في هذا الطريق. 

وأما عن جلسة اليوم فقال البحقيري إن القضية تم إضافة اشياء كثيرة اليها واوراق متعددة وبعض موكلى المتهمين الاخرين سوف يطلبون تأجيل القضية للاطلاع وتصوير أوراق الدعوى، ونحن سوف نتعاون معهم من اجل مصلحة المتهمين والقضية عموما التى يأمل ان تتوج ببراءة هؤلاء الشباب المغرر بهم.
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