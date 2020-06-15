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حوادث

الأموال العامة تضبط 4 قضايا اتجار في العملة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:02 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا "اتجار فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - تزوير أوراق رسمية" مُتهم فيها (5) أشخاص.

وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (65300 جنيه مصرى – 2317 دولارا أمريكيا – 2455 يورو – 35 درهما إماراتيا – 20 جنيها إسترلينيا) تم ضبطها نقديًا، وكذا (300 ألف دولار أمريكى).. تم ضبطها مستنديًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
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