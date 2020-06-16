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برلمان

صحة البرلمان: إجراءات الحكومة للتعايش مع كورونا تستهدف عودة الاقتصاد مرة أخرى

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن التعايش مع فيروس كورونا أصبح أمر حتمى لا بد منه ، فى ظل إجراءات التعايش التى بدأتها عدد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إجراءات الحكومة الأخيرة بشأن التعايش مع فيروس كورونا مثل عودة السياحة بشكل تدريجى وعودة دور العبادة فى المحافظات الأقل إصابة بكورونا واسئتناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية أول يوليو المقبل كان قرار إيجابى جدا لعودة الحياة بشكل طبيعى.

وتابع : كان لابد من اتخاذ هذه الإجراءات من جانب الحكومة لعودة كل الأنشطة بشكل تدريجى ، حتى لا يتأثر الإقتصاد أكثر من ذلك ، فى ظل جائحة كورونا التى كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد فى كل دول العالم.

وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وان يكون لديهم مزيد من الحذر والتعامل ، حتى تمر أزمة كورونا بكل سلام على البلد.

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