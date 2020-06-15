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حوادث

حبس سائق توك توك لتجارته فى المخدرات

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:24 م
حبس سائق توك توك
حبس سائق توك توك لتجارته فى المخدرات
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محمد العيسوى
أمرت نيابة السلام بحبس سائق توك توك، وذلك لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة "مخدر الحشيش " وحيازته.

البداية اثناء تفقد ضباط قسم شرطة السلام للحالة الامنية بالمنطقة اشتبهوا فى المتهم وتم ضبطة ، أثناء ترويجه للمواد المخدرة ب توك توك بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام قبل ترويجه بدائرة القسم ومبلغ مالى 1200 جنيه.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اقر بامتلاكه للمضبوطات بقصد التربح والكسب غير المشروع منها مبررا مروره بأزمة مالية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسة 4 أيام.

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