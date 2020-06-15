مصر_لن_تركع_ابدا يتصدر تويتر.. ومغرون: ربنا يحمي جيشنا

أعرب عدد من المصريين عن سعادتهم بقوة الجيش المصرى، ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #مصر_لن_تركع_ابدا .
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وجاءت التعليقات كالتالى:
حملك كبير وتقيل بس ال ربنا معاه مبيضعفش ابدا— Salem (@Salem87946744) June 15, 2020
ثقتنا فيك اكبر مما تتخيل احنا كنا في ظلام كاحل وربنا ارسلك لنا لتنور طريقنا ربنا معاك ويحفظك امين يا رب #مصر_لن_تركع_ابدا pic.twitter.com/XskvdBGgwm
مصر لن تركع والعاوز يجرب يقرب. الحمد لله عندنا رجاله كتير.. #مصر_لن_تركع_ابدا pic.twitter.com/ewUeLMtg69— محمد فوده ابو عمر 🇪🇬 (@12PmuWOS0dCCYf9) June 15, 2020
#مصر_لن_تركع_ابدا— عبدالعزيز المعيدي (@KingazozKing) June 15, 2020
جيش الساجدين لا يركع إلا لله pic.twitter.com/P8oaOIVB9R
#مصر_لن_تركع_ابدا— khaled saady (@khaledsaady7) June 15, 2020
دُولَ خُلاصة مصر يا ولدي
دُولَ عيون المصريين pic.twitter.com/RXGS54otol
ربنا يحفظ مصر وينصرها علي الاعداء الاتراك والقطريين والاثيوبيين #مصر_لن_تركع_ابدا— sherif masoud (@shdo90) June 15, 2020