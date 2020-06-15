AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

#مصر_لن_تركع_ابدا يتصدر تويتر.. ومغرون: ربنا يحمي جيشنا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:06 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أعرب عدد من المصريين عن سعادتهم بقوة الجيش المصرى، ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #مصر_لن_تركع_ابدا . 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

وجاءت التعليقات كالتالى:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالركوع والتحية.. أصغر متظاهرة في احتجاجات أمريكا.. فيديو

#ليبيا_مقبرة_العثمانيين يتصدر تويتر.. ومغردون: هنطردهم قريبا

نادين تشارك جمهورها استمتاعها بحمام شمس.. شاهد

#نهر_النيل يتصدر تويتر.. ومغردون: هو حياة المصريين

ترشيحاتنا

شاهد ..زحام أمام صيدلية الإسعاف لشراء المستلزمات الطبية

المتحدث باسم المالية: الوزارة قامت بتبكير مواعيد صرف الرواتب نظرا لأحداث البلاد

التهرب من الضرائب ووفاة شقيقه.. كتاب لابنة شقيق ترامب يفضح الرئيس الأمريكي

لليوم الثاني.. زحام بمقرات اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة| شاهد

سقط في بئر عميقة.. مسن ثمانيني يعرض حياته للخطر لإنقاذ قطة | شاهد

عودة النشاط الرياضي .. مؤتمر صحفي مهم لوزيري الرياضة والإعلام خلال ساعات

AdvertisementS

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 15-6-2020

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة وهرب.. أهالي الظاهر: حنان كانت حامل في الشهر الرابع وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالد الضحية يطالب بإعدامه .. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

إعفاء السلع والخدمات بالمناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة | تفاصيل

شديد الحرارة والعظمى 39 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين

في عيد ميلاد هالة صدقي تعرف علي عمرها الحقيقي

للتعايش مع كورونا.. أوروبا تبدأ في إعادة فتح الحدود وتبقي بعض قيود السفر‎

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

بعد تشييع جثمانه..نجل أكبر شيوخ قبيلة قحطان يروي تفاصيل مثيرة حول مقتل أبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها