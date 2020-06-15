مصر_لن_تركع_ابدا يتصدر تويتر.. ومغرون: ربنا يحمي جيشنا





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





وجاءت التعليقات كالتالى:



حملك كبير وتقيل بس ال ربنا معاه مبيضعفش ابدا

ثقتنا فيك اكبر مما تتخيل احنا كنا في ظلام كاحل وربنا ارسلك لنا لتنور طريقنا ربنا معاك ويحفظك امين يا رب #مصر_لن_تركع_ابدا pic.twitter.com/XskvdBGgwm — Salem (@Salem87946744) June 15, 2020

مصر لن تركع والعاوز يجرب يقرب. الحمد لله عندنا رجاله كتير.. #مصر_لن_تركع_ابدا pic.twitter.com/ewUeLMtg69 — محمد فوده ابو عمر 🇪🇬 (@12PmuWOS0dCCYf9) June 15, 2020

#مصر_لن_تركع_ابدا

جيش الساجدين لا يركع إلا لله pic.twitter.com/P8oaOIVB9R — عبدالعزيز المعيدي (@KingazozKing) June 15, 2020

ربنا يحفظ مصر وينصرها علي الاعداء الاتراك والقطريين والاثيوبيين #مصر_لن_تركع_ابدا — sherif masoud (@shdo90) June 15, 2020

أعرب عدد من المصريين عن سعادتهم بقوة الجيش المصرى، ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #مصر_لن_تركع_ابدا .