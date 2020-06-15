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أخبار العالم

بكين تعيد إغلاق المراكز الرياضية والثقافية بسبب تجدد الإصابات بكورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأثنين، إعادة إقفال المراكز الرياضية والثقافية في العاصمة بكين بسبب تجدد الإصابات بكورونا.

وسجلت بكين العشرات من الحالات الجديدة على مدى الأيام القليلة الماضية، وكلها على صلة بسوق كبيرة لبيع منتجات غذائية بالجملة.

ومساء اليوم الأحد، أمرت بكين كل الشركات بالإشراف على فرض عزل لمدة 14يوما لكل موظفيها الذين زاروا سوق شينفادي أو خالطوا أي أحد زار هذه السوق.

وأغلقت سلسلة مطاعم تبيع المكرونة التقليدية في بكين بضعة منافذ لها بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من موظفيها بالفيروس.
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