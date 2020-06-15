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برلمان

وكيل نقل البرلمان: الغرف التجارية ضربت المثل في التعامل مع أزمة كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، بسياسات المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، ورئيس غرفة القاهرة فى تقديم جميع الخدمات واوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للمنتسبين للغرف التجارية ، على مستوى الجمهورية خاصة فى ظل المواجهة الشاملة للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وحيا " زين الدين " فى بيان أصدره اليوم، قرار " العربى " بتعميم تجربة مبادرة غرفة القاهرة بالتعاقد مع عدد من معامل التحاليل الطبية للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا، بعد نجاح هذه التجربة علي كافة الغرفة التجارية علي مستوي الجمهورية ، ليستفيد منها كافة منتسبي هذه الغرف واسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف واسرهم ، مشيدا بمطالبة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمجالس ادارات كافة الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة الاستفادة من هذه المبادرة وتقديم خدمة اضافية لمنتسبيهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

كما وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، تحية قلبية لمجموعة العربى لانها كانت فى مقدمة المؤسسات الوطنية للقطاع الخاص التى أعلنت التزامها التام بصرف جميع المرتبات والحوافز لكل من يعملون داخل المجموعة فى ظل مواجهة فيروس كورونا واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة هذا الوفاء.

وكشف عن أنه تقدم بطلب احاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، طالبه فيه بالتدخل العاجل لدى بعض مؤسسات القطاع الخاص التى قامت بتسريح العمالة وتخفيض رواتب العاملين بها ، ووجهت التحية فى طلب الاحاطة لمجموعة العربى ، وطالبت ان تسير جميع مؤسسات القطاع الخاص على نفس نهج مجموعة العربى فى ترسيخ مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعى بين جموع المصريين فى مواجهة فيروس كورونا.

وأكد ان الغرف التجارية ومجموعة العربى ، من اهم المؤسسات بالدولة التى ضربت المثل فى التعامل مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا، معربا عن امله فى ان تكون جميع المؤسسات الاخرى على نفس نهج الغرف التجارية ومجموعة العربى.

وكانت لجنة ادارة الازمات بغرفة القاهرة التجارية قد اعلنت منذ ايام عن مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها في ظل ازمة فيروس كورونا العالمية الحالية بالتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية بالغرفة حيث تم التعاقد مع عدة معامل للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرفة واسرهم باسعار خاصة ،وهذا ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الازمات.

وطالب "العربي" منتسبي الغرف التجارية في الانشطة المختلفة علي مستوي الجمهورية بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة خاصة أن هذه التحاليل يتم اجراؤها باسعار مخفضة عن الاسعار التي تتم بها هذه التحاليل خارج تعاقد الاتحاد العام للغرف التجارية حيث تضمنت المبادرة التعاقد لإجراء 7 تحاليل وهي " CBC - ferritin - SGpT - LDH - creatinine – CRP - D. Dimer " للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرف وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف بسعر ٢٠٠ جنيه للفرد وعن شروط إجراء هذه التحاليل قال رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه بموجب كارنية عضوية الغرف التجارية أو كارنية الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية بالغرفة أو السجل التجاري وما يفيد أن الفرد من أسرة منتسبي الغرف أو من العاملين لديهم.
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