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أخبار العالم

بنفس طريقة قتل جورج فلويد.. عناصر أمن إسرائيلية تعتدي على دبلوماسي بدوي في القدس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:11 م
الدبلوماسي الاسرائيلي
الدبلوماسي الاسرائيلي المعتدى عليه
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على صالح
اعتدى عدد من الحراس على اسماعيل خالدي، أول دبلوماسي بدوي إسرائيلي، في محطة للحافلات المركزية في القدس، وقاموا بضربه وسحله والجثو فوق رقبته على الأرض.

وافادت صحيفة جيروزاليم بوست، بتعرض إسماعيل خالدي ، أكبر دبلوماسي بدوي في إسرائيل، لهجوم من قبل حراس الأمن في القدس.

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ويُزعم أن عدة حراس تحرشوا بـ خالدي، في محطة الحافلات المركزية في القدس ، وقاموا بضربه وايقاعه على الأرض. 

وزعم أن أحد الحراس جثا على رقبته حتى صرخ خالدي أنه لا يستطيع التنفس، في مشهد يشبه ما اقدمت عليه عناصر من الشرطة الامريكية عند تعاملها مع المواطن الافريقي الاصل جورج فلويد في 25 مايو ما كان سببا لوفاته.

وحسب الصحيفة العبرية، لم يصب خالدي بجروح خطيرة، وأبلغ الشرطة بالحادث بمساعدة زملائه في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة خالدي بأنه "دبلوماسي محترم وذو خبرة يمثل إسرائيل في أصعب الأماكن في العالم".

وصرح حياة "كان هذا حدثًا صادمًا ونتوقع أن تحقق الشرطة من المسؤول".

وأكد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد أن دائرة شرطة القدس تحقق في الأمر.

وقال روزنفيلد إن حراس محطة الحافلات والدبلوماسي تم استدعاؤهم لتقديم نسختهم من الأحداث وأن التحقيق مستمر.
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