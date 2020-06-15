حملة ازالات بالعريش وفتح شارع الخزان بحى الزهور من الجانبين..صور

كما تم ازالة مبنى أشغال بشارع مجاور لمدرسة ابن سيناء بمنطقة مديريه الشباب والرياضه .ورافق الحملة قوات تأمين من قسم شرطة ثالث العريش بنطاق الحملة والإدارة الهندسية وقسم الأشغالات بالمجلس.وطالب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بعمل متابعة يومية للتعديات علي املاك الدولة و مخالفات البناء ' ووقف الإنشاءات الجارية والصادر لها تراخيص بشكل مؤقت ' الي حين ترتيب الأوضاع وحصر المخالفاتاقراء ايضا: