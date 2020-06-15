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محافظات

حملة ازالات بالعريش وفتح شارع الخزان بحى الزهور من الجانبين..صور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:48 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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احمد صالح
نفذ مجلس مدينه العريش العاصمه'' محافظة شمال سيناء ' حملة ازالات لـ مخالفات البناء  ' استهدفت تعديات على أملاك الدولة بالعريش ، وهى الموجة رقم 19 ' تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفضيل شوشة المحافظ .

وقال العميد ماجد محمد احمد رءيس مدينة العريش انه تم توجيه حملة ازالات مكبرة ' تم خلالها تنفيذ بعض قرارات الإزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة '.بمناطق شارع العشرين المتفرع من شارع الخزان بحى الزهور. حيث تم فتح شارع من الجانبين ' وازالة سور على باركنج بجوار مسجد شراب .

 كما تم ازالة مبنى أشغال بشارع مجاور لمدرسة ابن سيناء بمنطقة مديريه الشباب والرياضه .

ورافق الحملة قوات تأمين من قسم شرطة ثالث العريش بنطاق الحملة والإدارة الهندسية وقسم الأشغالات بالمجلس.

وطالب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بعمل متابعة يومية للتعديات علي املاك الدولة و مخالفات البناء ' ووقف الإنشاءات الجارية والصادر لها تراخيص بشكل مؤقت ' الي حين ترتيب الأوضاع وحصر المخالفات

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حملة ازالات بالعريش وفتح شارع الخزان بحى الزهور من الجانبين..صور
حملة ازالات بالعريش وفتح شارع الخزان بحى الزهور من الجانبين..صور
حملة ازالات بالعريش وفتح شارع الخزان بحى الزهور من الجانبين..صور
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