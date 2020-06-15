حملة ازالات بالعريش وفتح شارع الخزان بحى الزهور من الجانبين..صور

نفذ مجلس مدينه العريش العاصمه'' محافظة شمال سيناء ' حملة ازالات لـ مخالفات البناء ' استهدفت تعديات على أملاك الدولة بالعريش ، وهى الموجة رقم 19 ' تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفضيل شوشة المحافظ .
وقال العميد ماجد محمد احمد رءيس مدينة العريش انه تم توجيه حملة ازالات مكبرة ' تم خلالها تنفيذ بعض قرارات الإزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة '.بمناطق شارع العشرين المتفرع من شارع الخزان بحى الزهور. حيث تم فتح شارع من الجانبين ' وازالة سور على باركنج بجوار مسجد شراب .
كما تم ازالة مبنى أشغال بشارع مجاور لمدرسة ابن سيناء بمنطقة مديريه الشباب والرياضه .
ورافق الحملة قوات تأمين من قسم شرطة ثالث العريش بنطاق الحملة والإدارة الهندسية وقسم الأشغالات بالمجلس.
وطالب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بعمل متابعة يومية للتعديات علي املاك الدولة و مخالفات البناء ' ووقف الإنشاءات الجارية والصادر لها تراخيص بشكل مؤقت ' الي حين ترتيب الأوضاع وحصر المخالفات
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وقال العميد ماجد محمد احمد رءيس مدينة العريش انه تم توجيه حملة ازالات مكبرة ' تم خلالها تنفيذ بعض قرارات الإزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة '.بمناطق شارع العشرين المتفرع من شارع الخزان بحى الزهور. حيث تم فتح شارع من الجانبين ' وازالة سور على باركنج بجوار مسجد شراب .
كما تم ازالة مبنى أشغال بشارع مجاور لمدرسة ابن سيناء بمنطقة مديريه الشباب والرياضه .
ورافق الحملة قوات تأمين من قسم شرطة ثالث العريش بنطاق الحملة والإدارة الهندسية وقسم الأشغالات بالمجلس.
وطالب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بعمل متابعة يومية للتعديات علي املاك الدولة و مخالفات البناء ' ووقف الإنشاءات الجارية والصادر لها تراخيص بشكل مؤقت ' الي حين ترتيب الأوضاع وحصر المخالفات
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