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توك شو

شاهد .. على حزين: خطة الحكومة الـ6 سنوات الماضية استهدفت النهوض بالمناطق المهمشة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:39 م
المشرف العام للجهاز
المشرف العام للجهاز التنفيذى لمشروعات التنم
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ريهام فيكتور
قال دكتور على حزين ، المشرف العام للجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ، إنه خلال الـ 6 سنوات السابقة تم وضع خطط من قبل الحكومة المصرية والقيادة السياسية للنهوض بكافة المستويات المعيشية وخاصة فى المناطق التى كانت تتعرض للتهميش فى سنوات سابقة .

واضاف " حزين " من خلال حواره ببرنامج ، " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على " القناة الاولى المصرية " ، ان التوجهات السياسيه واستراتيجيات الدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية اختلفت تماما .

واشار الى ان وزارة الزراعة قامت بعمل تنمية ملحوظة بالدولة فهى المسؤلة عن تنمية الزراعة بمصر كلها ، وكان لنا دور واضح فى انشاء تنمية حقيقة .

وتابع اننا قدمنا تنمية شاملة وكاملة وحقيقة فى المناطق الحدودية والاكثر احتياجا ، فخلال الفترة الماضية قمنا بادارة 6 مشروعات تختلف فى اماكن عملها والنواحى التنفيذية طبقًا لاحتياجات كل منطقة .

واكد ان هناك مشروعا فى منطقة السلوم البرانى وهو خاص بخلق فرص عمل  واصول ثابته للمجتمعات البدوية .
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