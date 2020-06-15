شاهد .. على حزين: خطة الحكومة الـ6 سنوات الماضية استهدفت النهوض بالمناطق المهمشة

قال دكتور على حزين ، المشرف العام للجهاز التنفيذى ل مشروعات التنمية الشاملة ، إنه خلال الـ 6 سنوات السابقة تم وضع خطط من قبل الحكومة المصرية والقيادة السياسية للنهوض بكافة المستويات المعيشية وخاصة فى المناطق التى كانت تتعرض للتهميش فى سنوات سابقة .





واضاف " حزين " من خلال حواره ببرنامج ، " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على " القناة الاولى المصرية " ، ان التوجهات السياسيه واستراتيجيات الدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية اختلفت تماما .





الى ان وزارة الزراعة قامت بعمل تنمية ملحوظة بالدولة فهى المسؤلة عن تنمية الزراعة بمصر كلها ، وكان لنا دور واضح فى انشاء تنمية حقيقة . واشار





وتابع اننا قدمنا تنمية شاملة وكاملة وحقيقة فى المناطق الحدودية والاكثر احتياجا ، فخلال الفترة الماضية قمنا بادارة 6 مشروعات تختلف فى اماكن عملها والنواحى التنفيذية طبقًا لاحتياجات كل منطقة .



