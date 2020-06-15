مدير برنامج منظمة ابتسامة يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر ، زيارة لمدير برنامج مؤسسة إبتسامة المنظمة غير الهادفة للربح، للمساهمة فى تقديم الدعم لصالح مرضى السرطان بالمستشفى .





يأتي ذلك إستمرارًا لسلسلة زيارات قيادات ومسئولي المؤسسات الخيرية فى مصر والشرق الأوسط .





ورافق مسئولى وقيادات مستشفى شفاء الأورمان، مسئولي برنامج منظمة إبتسامة التى تأسست عام 2007 وهي منظمة غير هادفة للربح، ومهمتها الأساسية زيادة الوعي ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع وسوق العمل من خلال برنامج متكامل يهدف للنهوض بالمستوى المعيشي والاجتماعي لذوي الإعاقة.





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وذلك عن طريق تدريبهم و تأهيلهم لسوق العمل، سواء خريجى الجامعات منهم او خريجى تعليم متوسط وفنى، فى جولة على أقسام المستشفى المختلفة لبحث سبل التعاون والدعم من المنظمة لصالح المستشفى خلال الفترة المقبلة.





وكانت قد اختارت منظمة العمل الدولية مؤسسة ابتسامة في جنيف عام 2012 من ضمن أفضل 10 مشاريع في الشرق الأوسط. اختيرت لاحقا من المكتب الإقليمي لليونسيف في الأردن من أفضل البرامج للشباب، وتم اختيار المحتوي التدريبي للحق في حياة كريمة في الجامعة الأمريكية ببيروت لتوثيقه للتدريب والنشر كتجربة ينبغي تكرارها.